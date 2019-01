Deniegan la cesión de la plaza de toros para un concurso de recortadores

La Comisión de uso de la Plaza de Toros de Villena denegó ayer, por segunda vez, la propuesta de cesión del coso para la realización de un concurso de recortadores.

Una empresa solicitó el espacio municipal para celebrar el certamen el próximo 9 de febrero de 17 a 19 horas o el día que considere oportuno el Ayuntamiento de Villena de febrero, marzo o abril.

El equipo de gobierno de Los Verdes rechazó la propuesta alegando deficiencias estructurales en el inmueble y por motivos de seguridad. Así, el Partido Popular votó a favor de la celebración de un concurso de recortadores, al tratarse de una actividad legal.

El representante del Partido Popular en la comisión, Francisco Abellán, insistió en que no existe un informe técnico que avale las deficiencias estructurales que impidan la celebración de un festejo taurino en el coso local, tal y como alegan Los Verdes.

Por segundo año consecutivo se rechazó la cesión del coso para un concurso de recortadores. En la solicitud realizada se enfatizaba en la gran afición taurina existente en la población y se subrayaba que no se sacrificaría ningún animal.

No obstante, en la misma Comisión, el equipo de gobierno aprobó la cesión del coso para la realización de un festival de música el próximo 26 de enero. El alcalde de Villena, Javier Esquembre indicó que en diciembre no se abrió el coso y se suspendió la actividad de «La Plaza de la Navidad» por la existencia de deficiencias detectadas en la instalación eléctrica y en las medidas anti incendios, así como la existencia de goteras. Esquembre añadió que ayer se recibió un informe que establece que han sido subsanadas «y se puede autorizar la celebración de un espectáculo musical aunque no taurino», explicó. El PP aprobó la propuesta al considerar que es positiva para la ciudad.

Por otro lado, Francisco Abellán mostró su sorpresa al no incluirse en el orden de día, por despacho extraordinario, la solicitud de cesión del coso por parte de una empresa taurina en colaboración con la Peña Cultural Taurina Villenense para la celebración de una corrida de toros el 13 de abril. «El gobierno de Los Verdes indicó que en el plazo de unas semanas se trataría la propuesta. Desde el PP creemos que el objetivo es dilatar en el tiempo la toma de una decisión para denegar la cesión del coso, finalmente», afirmó Abellán.