La Policía busca al francotirador que disparó balines contra dos personas en una gasolinera

El autor se ocultó de noche en una zona de campo próxima y también ocasionó daños a un vehículo que estaba en el lavadero.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de identificar al autor de una decena de disparos efectuados con una carabina de aire comprimido en una gasolinera de Elda. El francotirador aprovechó la oscuridad de la noche para apostarse en una zona de campo próxima a la estación de servicio de la carretera de Elda-Monóvar, en las inmediaciones del polígono Finca Lacy.

Una operaria fue la primera en percatarse de que le habían disparado en el brazo izquierdo. A pesar de que llevaba un polar y una chaqueta muy gruesa, el impacto le ha provocado inflamación y un moratón del tamaño de una naranja. «Y lo más grave es que justo cuando recibí el tiro estaba repostando combustible en el vehículo de un cliente», señaló ayer advirtiendo del riesgo que podría haber corrido la estación de servicio si el proyectil le hubiera dado a la manguera del surtidor. Pudo comprobar que le habían disparado al extraer un balín del agujero le había producido en el forro de la chaqueta. Y mientras avisaban a la Policía otro cliente recibió un tiro en la espalda.

Pero no fueron las únicas víctimas. Los hechos ocurrieron en la tarde del martes, entre las 19.30 y 20 horas, y otro cliente que estaba haciendo uso del lavadero también se convirtió en objetivo del francotirador. Sin embargo tuvo más suerte y no resultó herido. Como estaba limpiando el coche se movía de un lado a otro y salía y entraba del vehículo. De este modo los balines solo impactaron contra el cristal del parabrisas, una aleta de la rueda y el piloto del intermitente, que se rompió del impacto. «Yo escuché los ruidos pero pensaba que procedían de la máquina del lavadero. No se veía nada en los alrededores de la gasolinera porque era de noche y jamás me hubiera imaginado que me estaban disparando», explicó ayer -todavía perplejo- mientras era entrevistado por este diario.