Petrer habilita 52 nuevas plazas de aparcamiento en un solar municipal

La concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Petrer invertirá 24.000 euros en la creación de un parking público en la calle Elx. La nueva zona de aparcamiento contará con 52 plazas de estacionamiento de vehículos y se ubicará en un solar propiedad municipal cerca del centro de salud Petrer I.

Según afirmó ayer la alcaldesa Irene Navarro durante la presentación del proyecto, «se ha decidido hacerlo así, y darle a este espacio urbano el uso de aparcamiento, por la demanda vecinal que hay en toda la zona, que es muy necesaria y con ello se pretende dar soluciones y mejorar el día a día de las y los petrerenses».

Por su parte el concejal de Urbanismo, Fernando Portillo, ha confirmado que el proyecto «está ya adjudicado y los trabajos comenzarán a lo largo de la semana que viene». Una obra que podría finalizar a mitad de febrero o incluso antes, según ha puntualizado. Asimismo, Portillo ha manifestado que desde el equipo de gobierno llevan «estudiando esta posibilidad desde hace más de un año». Pero no se había podido llevar a cabo antes debido a que el «solar no era del Ayuntamiento, sino que se había cedido a Proaguas». Por este motivo, desde la concejalía de Urbanismo se decidió esperar hasta rescindir el contrato con la empresa para llevar a cabo la construcción del nuevo parking. «Es una solución que puede servir para los próximos 10 o 20 años ya que es un solar urbanizable desde hace 30 años, ubicado en una buena zona del casco urbano al que, de momento, el Consistorio no le va a dar salida», ha explicado el regidor.

No es la primera vez que el Ayuntamiento acomete pequeñas actuaciones para paliar el problema de la falta de estacionamiento en la ciudad. A mediados de diciembre Irene Navarro y Fernando Portillo también anunciaron el inicio de la segunda fase de construcción de la plaza de la calle de las Ánimas, que contará con un parking con capacidad para nueve coches, destinándose una de estas plazas a personas con movilidad reducida.