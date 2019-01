Novelda inicia contactos para retomar el Plan General y ultima la nueva plantilla municipal

El alcalde de Novelda, Armando Esteve, ha valorado positivamente el resultado de la gestión del equipo de gobierno durante el último año y adelanta que en 2019 los esfuerzos se concentrarán en la planificación urbanística del municipio, y en conseguir una mejor y más eficaz organización interna del propio Ayuntamiento.

Respecto al primer asunto el alcalde No Adscrito de Novelda ha avanzado que, sin abandonar el control de la situación de las arcas del Consistorio, el equipo de gobierno de UPyD-PP centrará sus esfuerzos durante el primer semestre de 2019 en la planificación urbanística y en la mejora de la organización de la plantilla municipal. En este sentido Armando Esteve ha indicado que en breve comenzarán los contactos con los grupos políticos, sectores productivos, asociaciones y colectivos noveldenses para avanzar en el Plan General de Ordenación Urbana. «Con la participación de todos queremos afianzar y fijar unos cimientos sólidos de cara a la realización de un Plan General que permita a la ciudad explotar su situación estratégica en la provincia y convertirse en un destino atractivo para la implantación de nuevas empresas», apunta.



Coste político

Sobre el segundo de los asuntos el gobierno que lidera Armando Esteve se propone cerrar, en los próximos meses, la controvertida Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para conseguir un Ayuntamiento «funcional, eficaz y bien organizado». El alcalde es consciente de que esta medida tendrá un coste político que, no obstante, está dispuesto a asumir.

En cuanto al análisis de la situación política el primer edil ha asegurado echar en falta una «oposición que no se quede en lo anecdótico, centrada en los problemas importantes del municipio y con más ganas de trabajar». A su juicio el estilo de la oposición es «populista, radical y nacionalista» con propuestas que, según advierte, «devolverían al Ayuntamiento a la ruina», por lo que les recomienda que analicen su trabajo, se preocupen por conocer los verdaderos problemas de los noveldenses «y no se queden únicamente en las descalificaciones personales». Cabe recordar que la oposición la componen PSOE, Compromís per Novelda y Guanyar.



40 millones de deuda

Esteve considera que 2018 ha sido un año «razonablemente positivo» en la consecución del objetivo prioritario del equipo de gobierno de sanear las arcas municipales. Cuentas que al inicio de la legislatura presentaban una «situación desastrosa» con una deuda de casi 40 millones de euros. Este nuevo panorama de «clara recuperación» se ha conseguido, en palabras del regidor, gracias al rigor presupuestario con el que se ha actuado «rebajando la deuda casi a la mitad sin modificar apenas tasas e impuestos municipales». Logros que han tenido un impacto directo en el incremento de los recursos propios que van a permitir mejorar los servicios públicos. Además, en 2018 el ejecutivo local ha tenido que afrontar «problemas heredados» de anteriores legislaturas, por lo que el alcalde elogia el hecho de que la recuperación económica se haya conseguido al mismo tiempo que se han emprendido actuaciones importantes. Entre ellas la puesta en marcha de las obras del colector de aguas pluviales en el casco urbano y la adecuación de la principal zona comercial de la ciudad.