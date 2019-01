Los alumnos de Aulas de la Tercera Edad de Elda anuncian movilizaciones

La lección inaugural del curso de Aulas de la Tercera Edad que todavía no se ha iniciado.

Inician también una campaña de recogida de firmas .

Los alumnos de Aulas de la Tercera Edad van a iniciar una campaña de movilizaciones para intentar solventar la situación de bloqueo que sufre la contratación de una empresa que gestione las clases y los talleres y así se dé comienzo al curso escolar aunque sea con retraso. Insisten en que «queremos una solución rápida».

Desde el mes de octubre, los afectados han mantenido diferentes conversaciones con la concejala de Cultura, Nieves López, y el equipo de gobierno con el fin de poner en marcha el curso. Pero después de tres meses, ven cómo los esfuerzos han resultado infructuosos.

En esta situación, los delegados de cada uno de los grupos han firmado una carta que van a entregar a cada uno de los grupos municipales que componen el Consistotorio. Y al mismo tiempo, van a continuar con la recogida de firman para presionar y conseguir que Aulas de la Tercera Edad no pierda este curso lectivo.

En la carta, señalan que «se nos dijo que comenzarían en breve las clases pero no sabemos cuándo y a estas alturas somos trescientos alumnos los que nos hemos quedado en la calle».

Los matriculados aseguran que ya no tienen esperanza y temen que con la situación creada se provoque la disolución de un nutrido grupo de actividades destinadas a los mayores. Además, consideran que no era la mejor solución contratar a una empresa privada para que dirigiese los talleres y apostillan que «creemos sinceramente que todo esto podría haberse resuelto de otro modo si la cultura le importase a alguien, pero parecer ser que aquí no es una prioridad». «Nos resulta escandaloso que cuatro décadas después del comienzo de las Aulas, de ser las primeras en la Comunidad Valenciana y de haber sido apoyadas a lo largo de la historia por el Ayuntamiento, ahora tengamos que vivir una situación tan desagradable como esta», subrayan los delegados.

Asimismo se muestran indignados porque «llevamos cuatro meses perdidos y hay materias que ya son irrecuperables para este año».

En el mes de octubre mostraron su indignación de forma pública. Sin embargo esperaron a que las empresas presentarán su proyecto. Casi un decena acudieron a la licitación pero alguna de las propuestas se han considerado como bajas temerarias. Esta situación ha vuelto a ralentizar el proceso y los matriculados no encuentran una respuesta que les ofrezca un rayo de esperanza.

Aulas de la Tercera Edad es el más veterano de los centros repartidos por la Comunidad Valencia, en los cuales se imparte desde creación literaria o tai-chi, yoga, teatro, pintura o pilates.