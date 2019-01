IU de Elda reclama información sobre el servicio de abastecimiento de agua

El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en Elda ha pedido que se reactive la Comisión del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable, que lleva 23 meses sin reunirse. El concejal de esta formación, Javier Rivera indica que en esta cuestión «existe una fuerte opacidad, no sabemos si debido a un descuido o a la voluntad política del gobierno». Afirman que carecen de información acerca de la actividad del servicio o del estado de la red. Además denuncia que no se les ha remitido el informe-memoria del servicio de los años 2017 y 2018, dónde se evalúa el funcionamiento del servicio. Asimismo,Rivera asegura que «lo más preocupante es que no se nos han entregado las auditorías externas del servicio de los años correspondientes a la actual legislatura».

Rivera recuerda que «esta comisión nació a iniciativa nuestra, en la anterior legislatura, pues la auditoria sobre el servicio que se realizó en 2012 indicaba que existía una serie de irregularidades entre el año 2009 y el 2012 que ascendían a más de 180.000 euros de cobros indebidos. Desde nuestra organización nos vimos obligados a solicitar una investigación al respecto. Tras casi dos años sin tener ningún tipo de información consideramos que debe convocarse de urgencia esta comisión por varias cuestiones».

Además el concejal de IU, Iñaki Pérez ha detallado la necesidad de redactar un nuevo reglamento del servicio. «Pensamos que deben incluirse cuestiones como diferenciar las comunidades de vecinos de otro tipo de unidades de abastecimiento, o tener en cuanto la composición de las unidades familiares a la hora de emitir los recibos. Este nuevo reglamento es algo a lo que el concejal de Mantenimiento se comprometió a trabajar en la última comisión y ni tan siquiera tenemos el borrador que nos prometió el concejal hace dos año» ha declarado.

Por otro lado, Pérez ha insistido en que «queremos señalar la situación de bloqueo en la que nos encontramos. Según nuestra información, se ha bloqueado el Fondo de Renovación a causa del Plan Económico Financiero que provocó la pésima gestión de los recursos municipales de PSOE y Compromís». Y ante esta situación se preguntan en qué se va a gastar el dinero, si las actuaciones en renovación de red de abastecimiento de agua se están abordando con el de las Inversiones Financieramente Sostenibles.