Elda se queda sin presupuesto en Educación y pierde tres millones en Sanidad

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Elda, Fran Muñoz, ha indicado que en los presupuestos de la Generalitat Valenciana 2019, que todavía se tienen que aprobar, no aparece ni un sólo euro para los colegios, escuelas infantiles o institutos de la ciudad. Muñoz señala que «tal y como habíamos avisado, la conselleria de Educación no va a invertir un solo euros en Elda».

Además indica que en las partidas presupuestarias nominativas se encuentra el IES Azorín de Petrer y no aparece el proyecto de las escuelas de la Santa Infancia, que sacarían a los niños de 0 a 3 años de los barracones donde cursan sus estudios. Muñoz avanza y recuerda que «el proyecto todavía no ha pasado por pleno».

Sanidad

Con respecto a la conselleria de Sanidad, el edil popular relata que «haciendo una comparativa con los presupuestos que se aprobaron en 2018, se ha eliminado tres millones de euros, que en las anteriores cuentas aparecían como inversiones en el hospital de Elda para 2019 y 2020». Así, el edil insiste en que «el Plan de Dignificación de Infraestructuras Sanitarias se quedará en cinco millones de euros, en lugar de los ocho que prometió la anterior consellera, Carmen Montón». Asimismo lamenta que el recorte se realice cuando «una vecina de esta comarca, la sajeña Ana Barceló es la consellera».

A este respecto, la directora del hospital, Vicenta Tortosa, ha subrayado que las inversiones para el hospital de Elda se encuentran en una partida general y ha avanzado que «tenemos previsto tramitar de forma anticipada los accesos al hospital, y la nueva UCI y Unidad endoscopias digestivas y Neumologia, que se encuentran en la tercera planta centro». Además indica que estas obras son las más importantes, aunque también están en proyecto la reforma de la unidad de Anatomía Patologica o las puertas de la primera, nuevo edificio de suministros

En este sentido, el diputado socialista autonómico, Jesús Sellés ha declarado que «no entiendo como el Partido Popular tiene la desfachatez de criticar el presupuesto de Conselleria, supongo que ver que, después de tantas promesas incumplidas de la señora Adela Pedrosa, el consultorio Virgen de la Cabeza se va a realizar, les debe molestar... aunque suponga un beneficio claro para la ciudad».

Además ha comparado las cifras de inversión de esta legislatura con la anterior de los Populares. La inversión ha sido de 1.086.254€ en 2015; 1.834.186€ en 2016; 2.883.786€ en 2017 y 3.143.796€ en 2018. Selles afirma que en la anterior legislatura se gastó en toda el Área de Salud 3 millones de euros» y añade que «solo el año pasado el gobierno de PSOE y Compromis ya superó la inversion total realizada por el PP en cuatro años».