Denuncian falta de inversión en las instalaciones deportivas de Villena

El Partido Popular denunció ayer que en el último año el equipo de gobierno de Los Verdes en Villena no ha invertido ni un solo euro en las instalaciones deportivas municipales. Por otro lado, alertó de posibles «irregularidades» en la convocatoria de ayudas a los clubes deportivos, «lo que perjudica al normal desarrollo de las entidades deportivas», subrayó el portavoz popular, Miguel Ángel Salguero.



Para el PP la dejadez en materia deportiva por parte de Los Verdes, es más que evidente, puesto que a pesar de las demandas y quejas por parte del Club Atletismo Villena, la pista de atletismo sigue sin repararse. Tampoco se han reparado las goteras del pabellón que es utilizado diariamente por diversos clubes. «En este año, el edil de Deportes no se ha reunido con los clubes deportivos para concretar el plan de inversiones. Lo único que está previsto, antes de 2019, es acometer la mejora de la iluminación del campo de fútbol de la Solana», informó el edil.



El PP lamenta el inmovilismo de la concejalía de Deportes, que no sólo no crea nuevas instalaciones deportivas, sino que no mantiene las actuales. Ante esta situación los populares solicitarán en el próximo pleno la comparecencia del edil Luis Pardo, para que explique el procedimiento para la concesión de ayudas y becas.



Por otro lado, los populares alertaron de posibles «irregularidades» en la convocatoria de becas y ayudas deportivas que se aprobó el pasado 3 de julio. En la cláusula décima de las bases se establecía el 31 de octubre como fecha tope para la resolución de la concesión de ayudas. «Sin embargo, los clubes desconocen si han obtenido una ayuda y a cuánto asciende su cuantía, puesto que el concejal desconvocó la reunión de la Fundación Deportiva Municipal donde se iba a abordar este tema», explicó Salguero. Así informó que, sin embargo, desde la concejalía se ha solicitado a los clubes que justifiquen los gastos para recibir una ayuda, «cuándo todavía no se les ha concedido y no se les ha notificado la misma».