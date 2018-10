Los directores de la Banda Juvenil Municipal llevan meses sin cobrar

Los dos directores con los que cuenta la Banda Juvenil Municipal de Villena llevan varios meses sin cobrar la compensación económica que el Ayuntamiento aporta por la realización de este trabajo.

Tras el último acto público de la Banda Municipal de Música de Villena, en la inauguración de la feria de atracciones, han salido a la luz los impagos a los directores de la Banda Juvenil, ya que en la inauguración, los músicos portaron lazos blancos en sus solapas, lo que provocó los comentarios entre el público sobre el significado de los mismos.

Así, a través de un comunicado, la Banda Municipal de Música explica que los lazos son la primera acción, dentro de una campaña de apoyo a la Banda Juvenil, hasta que el equipo de gobierno de Los Verdes pague las compensaciones económicas a los dos directores. «Queremos poner en conocimiento que lo que se reivindica con dichos lazos no tiene nada que ver con la feria, sino con la pasividad e inactividad de los responsables políticos de los que depende la Banda Municipal y por ende la Banda Juvenil, que han llevado a que entre otros aspectos sus directores, quienes dependen de unas aportaciones económicas prácticamente insignificantes para la labor que realizan, acumulen muchos meses de retraso en sus pagos», afirma en el comunicado la Banda Municipal.

Asimismo, anuncia que las acciones irán «in crescendo» si no se da una solución al problema.

En el mismo comunicado, la Banda Municipal de Música, lamenta que el equipo de gobierno de Los Verdes, conocedor de este problema, haya dilatado la solución argumentando, mes tras mes, que todo «se arregla esta semana».

Desde la Banda Municipal se insiste en que la Banda Juvenil es vital para este colectivo ya que es la cantera con la que se nutre la agrupación musical municipal «que aporta decenas de músicos noveles en cuanto a educación musical, responsabilidad y compromiso con el resto de compañeros». Desde el colectivo se anuncia que las acciones reivindicativas continuarán hasta que no se solucione el problema.



Problema estructural

El alcalde de Villena, Javier Esquembre, afirmó ayer que en breve los dos directores de la Banda Juvenil cobrarán la compensación económica por su trabajo. No obstante, señaló que será una medida provisional a un problema estructural, que se prolonga legislatura tras legislatura.

El alcalde afirmó que todos los grupos políticos deben buscar una solución definitiva a una figura, la de director de la Banda Juvenil, que no cuenta con una plaza habilitada en el organigrama municipal. «Esta figura no está reglamentada, por lo que hay que decidir si se crea una plaza de director de la Banda Juvenil y si no es así cómo se gratifica este trabajo», explicó el alcalde.

Esquembre reconoció el trabajo pedagógico de fomento de la música realizado por los directores de la Banda Juvenil, una labor reconocida por músicos y por los villenenses. No obstante, insistió en que en cada legislatura, este cargo ha tenido distintas consideraciones en el organigrama municipal, ya que hay directores a los que se les ha contratado como personal funcionario eventual, otros como personal de servicio, y otros han sido becados.