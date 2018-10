Un exconcejal se da de baja de Los Verdes ante el «rumbo» y el «pensamiento único» del partido

Tras 33 años como militante, el exconcejal de Los Verdes de Europa de Villena, Francisco Navarro Maestre, un «histórico» de la formación ecologista, ha decidido darse de baja. En una carta remitida al partido, explica los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, lamentando, principalmente, el rumbo que ha tomado la formación ecologista, donde según señala, «ha perdido su identidad» y se ha instaurado el «pensamiento único».

Francisco Navarro ha mostrado su pesar por abandonar el partido «que ha presidido toda mi vida política». Sin embargo lamenta que Los Verdes, a los que denomina los «neoverdes», hayan degradado el espíritu con el que comenzaron siendo un partido «diversificado, radical, laico y que procuraba un cambio social real».

El exconcejal de Los Verdes no entiende cómo se ha desviado el ideario original de Los Verdes. Por un lado, lamenta el empeño de la asamblea de Los Verdes en mantenerse en el «poder a ultranza». En la carta, señala que los estatutos del partido establecen que los militantes no podrán ostentar cargo público más de 8 años. Así, cuestiona públicamente la trayectoria política del líder del partido local y actual alcalde de Villena, Javier Esquembre, que ostenta desde hace 12 años de forma ininterrumpida un cargo público, 8 de ellos como máxima autoridad local. También discrepa con la intención de otras personas del partido «en esa o parecida situación, de no cambiar estas dinámicas de permanencia en política en el ejercicio del poder, con excusas de perder mayorías», afirma.



Imposiciones

Francisco Navarro también critica «la imposición asamblearia de las listas cerradas» con la exigencia de cinco personas elegidas por el líder, que irían en los primeros puestos. En lugar de la transparencia y la participación de «listas abiertas» elegidas por una asamblea, corroborando la democracia participativa y equitativa que pregonan nuestros estatutos», subraya en la carta donde se da de baja de Los Verdes.

El ex concejal se muestra muy crítico con la gestión llevada a cabo en los últimos años por la formación ecologista, donde según su opinión, «se ha instaurado el pensamiento único, sin diversidad, sin respeto a las minorías, con personas que asienten sin reflexión y discusión a las asambleas, y por supuesto nada de una asamblea abierta, como se presume».

Navarro es la primera persona que hace público su malestar dentro de Los Verdes, un partido que se ha caracterizado por la unidad y cohesión de sus militantes y por solucionar las desavenencias en casa. Así, echa en falta voces discordantes dentro del partido y califica de «pobre y desmotivador» los 8 años del gobierno de Los Verdes de Europa al frente de la Alcaldía de Villena.