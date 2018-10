Los Verdes contratarán personal para la limpieza viaria a través de una empresa

El equipo de gobierno de Los Verdes contratará personal para el servicio de limpieza viaria y recogida de basura a través de una empresa temporal, según se deriva de un decreto firmado por el alcalde, Javier Esquembre, en el que aprueba la contratación por un importe de 15.000 euros más IVA, por un plazo de cinco meses.

El portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Salguero, insistió en que la municipalización del servicio llevada a cabo por Los Verdes de forma unilateral en septiembre de 2017, «es un fracaso, porque sólo sale adelante si se contrata personal externo. Por todo ello vamos a volver a solicitar que se elaboren los pliegos para licitar de nuevo el servicio».

No es la primera vez que el equipo de gobierno de Los Verdes contrata personal para la limpieza viaria y recogida de basura a través de una empresa temporal. Ya lo hizo el pasado mes de marzo, a pesar de las críticas de los grupos de la oposición y de los sindicatos. Por aquel entonces, se contrató a una empresa por un importe que ascendía a los 60.000 euros y Los Verdes argumentaron que la contratación sería para cubrir las bajas del servicio ante la falta de una bolsa de trabajo. Siete meses después, Miguel Ángel Salguero recordó que todavía no se han elaborado las bolsas de trabajo. Asimismo, lamentó el oscurantismo y la falta de información sobre la gestión directa del servicio por parte de Los Verdes, que después de un año no han informado sobre el coste del mismo, «aunque es evidente que la calidad ha mermado y así lo corroboran las constantes quejas vecinales».