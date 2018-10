La concejala de Cultura desmiente que se privaticen Aulas de la Tercera Edad de Elda

Aulas de la Tercera Edad no ha iniciado todavía sus talleres.

Aulas de la Tercera Edad no se va a privatizar, así lo ha indicado la concejala de Cultura, Nieves López, que ha manifestado que «se va a contratar a una empresa para que lleve la gestión y dirección pero no para hacer lo que ella quiera con Aulas». «El Ayuntamiento va a marcar las directrices» ha apostillado. Así, la responsable del área de Cultura desdecía las afirmaciones de algunos alumnos, que alertaron de una posible privatización del centro así como lamentaron que el curso no se haya iniciado por la falta de previsión del equipo de gobierno.

La edil ha relatado que «en mayo nos advirtieron que teníamos que adaptarnos a la nueva Ley de Contratación en Aulas de la Tercera Edad». López ha señalado que «el proceso se inició en junio pero hay plazos, que marca la ley, que no depende de uno mismo».

Aunque López ha asegurado que el proceso administrativo está muy adelantado no se ha aventurado a dar fecha alguna sobre el inicio de los talleres y cursos.

En este sentido, la socialista ha señalado que el modelo que ha seguido el Ayuntamiento Elda es el mismo que el de otros Aulas de la Tercera Edad de la Comunidad Valenciana.