Villena puede perder una ayuda para mejorar el polígono El Rubial

El Ayuntamiento de Villena podría perder la ayuda concedida por la conselleria de Economía a través del IVACE ( Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) para la mejora y modernización del polígono industrial el Rubial, según alertó ayer la concejala socialista, Isabel Micó.

La inversión prevista para adecuar el polígono El Rubial asciende a un millón de euros. Así, el pasado mes de agosto, conselleria de Economía concedió a Villena una ayuda de 865 074 euros. En la convocatoria se establecía que el Ayuntamiento debía aportar el 22,44% de la inversión, que asciende a 134.925 euros.

La concejala socialista, Isabel Micó, recordó que en las bases de la convocatoria de ayudas de la conselleria se establecía que los ayuntamientos deberán justificar el 45% de la totalidad del proyecto antes del 15 de enero de 2019 y el resto en 2020.

A tres meses de que concluya el plazo para presentar las certificaciones de obras ante conselleria, los socialistas consideran improbable que el equipo de gobierno de Los Verdes tenga el 45% del proyecto ejecutado, por lo que insisten en que se perderá la ayuda.

«Creemos que el equipo de gobierno de Los Verdes no cumplirá los plazos de ejecución, ya que todavía se está redactando el proyecto de mejoras en el polígono industrial El Rubial. Una vez redactado, el Ayuntamiento tiene que licitarlo y adjudicar las obras. por lo que no se llegará a tiempo y se perderá la ayuda de conselleria», afirmó la edil. Asimismo, explicó que si no se cumplen los plazos de ejecución, «el Ayuntamiento está obligado a asumir, con fondos propios el total de la inversión, es decir un millón de euros para adecuar el polígono El Rubial».