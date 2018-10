El PP pide que se paralice el cierre de la calle Juan Carlos I durante el fin de semana

El portavoz del Partido Popular, Fran Muñoz, se ha hecho eco de las quejas de vecinos y comerciantes sobre el cierre de Juan Carlos I y adyacentes los fines de semana.

La concejalía de Urbanismo anunció que el corte de calle, abarcaría desde el 23 de junio hasta finales de septiembre, pero los comerciantes han recibido recientemente una comunicación del Ayuntamiento y ha informado que la prueba piloto realizada no tiene validez porque había sido en periodo de vacaciones estivales y que se prolonga un mes más. A este respecto, el portavoz ha indicado que "les ha pasado como cuando hace dos años no sabían que las navidades caían en diciembre y no pusieron las luces".

Muñoz ha recordado que Compromís ya tuvo una mala experiencia en materia de corte de calles cuando decidieron cortar la avenida. Alfonso XIII en horario comercial, y se vieron obligados a rectificar por las críticas de vecinos y comerciantes.

El portavoz popular ha remarcado que «dejen de hacer experimentos y se pongan a trabajar en potenciar el comercio de la ciudad, recordando que también las áreas de Comercio y Mercados son dependientes de Compromís».