Somos Elda pide una exposición internacional del calzado en IFA

El presidente del partido Somos Elda, Borja Moreno, ha instado a que se organice en IFA una exposición internacional del calzado e industrias accesorias zapateras para el ámbito profesional. Y demanda al Ayuntamiento de Elda que lidere este proyecto.

Las declaraciones las ha realizado tras la celebración del Salón Internacional del Calzado y accesorios, que ha reunido a un 20% del tejido industrial zapatero de Alicante y en el que se ha comentado que «si no fuera porque la feria del textil coincide con la del calzado no hubiese venido nadie». Ante estas cifras el partido eldense opta por «reinventar el método».Moreno insiste en que «Una FICIA no nos vale, debe ser algo adaptado a los tiempos que vivimos».