El concejal de Policía: «No nos ha llegado la sentencia»

? El concejal de Policía Local , José Antonio Amat, ha indicado que desconoce el texto de la sentencia de la que habla el sindicato SPPLB ya que todavía no ha llegado al Ayuntamiento . El edil indica que «oficialmente no sabemos nada, aunque desde el viernes se han escuchado rumores sobre ella». No obstante, Amat indica que «una vez se remita al Ayuntamiento y la conozcamos, la trasladaremos a los servicios jurídicos para que la estudien y determinaremos qué hacer al respecto».