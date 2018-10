Cero euros para la concejalía de Vivienda en Elda

El grupo de municipal de Izquierda Unida en Elda ha denunciado que el equipo de gobierno formado por PSOE y Compromís no ha invertido euro alguno en materia de vivienda en toda la legislatura. En este sentido, el concejal de esta formación, Javier Rivera, ha indicado que «en cada ejercicio presupuestario vemos como el gobierno de Elda ha modificado las atribuciones que se preveían para la concejalía de Vivienda, lo que ha supuesto que no se haya ejecutado ni un euro».

Asimismo, desde IU se ha insistido en la necesidad de redactar un reglamento para la constitución de una bolsa de viviendas antes de finalizar el mes de junio. Éste fue un compromiso que adquirió el concejal de Vivienda, el socialista Amado Navalón el pasado 18 de Mayo y que «no ha cumplido».

Izquierda Unida ha calificado la situación de «desamparo» y ha alertado de que «demuestra la falta de atención a la problemática de vivienda que el concejal y el gobierno local tienen». El edil en la oposición reconoce que «la bolsa de viviendas no es una panacea, pero no poner en marcha esta herramienta supone seguir teniendo bloqueado el acceso a la vivienda para muchas personas que no pueden acceder al mercado privado de alquiler».

A la falta de acción del gobierno local se une la inactividad de la Conselleria de Vivienda y la burbuja del alquiler. «En los últimos dos años, estamos atendiendo a muchas personas que sufren desalojos de viviendas de alquiler por imposibilidad de pagar precios tan altos. Y además, los requisitos del mercado inmobiliario para acceder a un alquiler, a veces, impiden que puedan conceder ayudas al alquiler desde Servicios Sociales de Elda» ha indicado Rivera.