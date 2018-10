La exedil popular Desi Bellot dimite para «no perjudicar al partido»

La monovera Desi Bellot, exconcejala del PP y actualmente edil No Adscrita, comunicó ayer al alcalde su dimisión para que pueda ser relevada en el pleno del próximo jueves. «Ha sido una decisión complicada y triste para mí. No es precisamente la manera en la que me hubiese gustado terminar mi etapa política, pero visto lo visto, y que a ocho meses de la celebración de unas nuevas elecciones municipales y tras casi tres años de mi salida del PP no ha sido posible arreglar nada, creo que lo mejor para el PP y para mí, es irme, que entre un nuevo concejal y así se vuelva a recomponer el grupo municipal y no llegar a las próximas elecciones con un grupo municipal roto», ha indicado por las redes sociales.

Concejala del PP desde 2003, fue candidata en 2015, número dos de la lista electoral en 2007 y 2011, concejala de Bienestar Social y Urbanismo, primera teniente de alcalde, presidenta en funciones y secretaria general del PP.

«De la misma manera que en su momento mis principios y mi honor no me permitió consentir ciertas cosas que me llevaron a irme, ahora esos mismos principios me dicen que el partido no tiene culpa y no se merece llegar así a unos nuevos comicios, y que pague las consecuencias de actos que solo pertenecen a las personas y no al partido», aclara.

Asegura Bellot que ha recibido ofertas para encabezar nuevos proyectos políticos pero no es una «gira jaquetes», por lo que pide que dejen de especular sobre su persona porque su etapa política ha terminado. Eso sí, se marcha agradecida con casi todas las personas, salvo «alguna mínima excepción», y especialmente con su familia y sus amigos.