Irene Navarro, candidata a la reelección como alcaldesa de Petrer

Después de algo más de un año como alcaldesa de Petrer, tras la dimisión de Alfonso Lacasa por motivos de salud, Navarro ha valorado muy positivamente el trabajo realizado durante todo este tiempo en el municipio, indicando que "nuestro trabajo como un partido progresista ha aportado mayor bienestar y calidad de los servicios públicos a los vecinos y vecinas de Petrer".

La joven alcaldesa socialista ha mostrado su propósito de seguir siendo la alcaldesa de todos y todas, manifestando que "me gusta estar cerca de las personas y por eso mi despacho es un lugar de puertas abiertas. He escuchado a todos los que han necesitado hablar conmigo y he intentado dar respuesta a sus demandas, he compartido ilusiones y anhelos y también he sido muy clara y transparente, porque creo que también es mi deber actuar así, cuando por cualquier circunstancia no podemos satisfacer una petición".

Cabe recordar que Irene Navarro accedió a la corporación municipal del Ayuntamiento de Petrer, como concejala de la oposición, en 2011. En la actual legislatura, siendo la número dos en la lista electoral del PSOE, ha ejercido como concejala de Fiestas, Servicios Generales, Comercio y Mercados y Cementerio. Actualmente, además de alcaldesa, sigue al frente de la Concejalía de Fiestas.