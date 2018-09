Cierran la segunda planta del colegio Príncipe Don Juan Manuel de Villena

La unidad técnica de conselleria de Educación de la dirección territorial de Alicante ha decidido cerrar la segunda planta del colegio público Príncipe Don Juan Manuel de Villena, tras haber detectado deficiencias en cuatro estancias derivadas del estudio global que se ha realizado sobre el estado de las infraestructuras del inmueble.

La planta se ha cerrado de forma preventiva, por motivos de seguridad, aunque tanto desde Conselleria como desde la dirección del centro se ha informado a los padres en un Consejo Escolar Extraordinario, que no existe un riesgo inminente de desprendimientos o derrumbe.

No obstante, el AMPA del centro ha mostrado su preocupación ante esta situación que se viene repitiendo desde el año 2015, cuando se produjo el derrumbe de la escayola del techo de la sala de profesores. Por aquel entonces, la comunidad educativa del centro solicitó un estudio exhaustivo de la estructura del edificio de más de 50 años. Así el año pasado, se deprendió un conglomerado de escombro situado en el falso techo de un aseo del edificio de Primaria. En el momento del suceso lo niños no estaban en el centro y la zona se limpió y se retiró el forjado. No obstante, el aseo sigue cerrado desde el año pasado.

Los padres han mostrado su malestar porque la clausura de cinco aulas del centro supone que en algunas asignaturas no se podrá realizar desdoblamientos, como hasta ahora, debido a la falta de espacios.