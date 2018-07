La profesora y periodista Susana Esteve será la pregonera de las Fiestas Mayores de Elda

La directora del Valle de Elda ha desvelado que hablará del significado y de la historia de los festejos.

Elda ya tiene pregonera. La profesora de Lengua y Literatura de ESO y Bachiller desde hace 20 años en el colegio Santa María del Carmen y directora del semanario decano de España Valle de Elda, Susana Esteve, será la pregonera de las Fiestas Mayores. El pregón se celebrará en la noche del 6 de septiembre y se leerá desde el balcón del Ayuntamiento.

El alcalde, Rubén Alfaro, junto al presidente de la cofradía de los Santos Patronos, Ramón González, ha dado a conocer el nombre de quien anunciará la llegada de las fiestas en honor a la Virgen de la Salud y el Cristo del Buen Suceso. El alcalde ha destacado la implicación de Esteve en Elda y ha relatado su extenso currículum como colaboradora y escritora de textos. muchos de ellos en revistas locales como Alborada o la de los Santos Patronos. Además, ha hecho mención a su padre y a su faceta de pintor y persona vinculada con muchos colectivos eldenses.

Esteve es licenciada en Filosofía y Letras y lleva 23 años en el mundo del periodismo, en el que comenzó en el año 1995 cuando fundó el Periódico Comarcal junto a Ramón de Haro y Pedro Serrano. En 2012 publicó un cuento infantil ilustrado sobre la Prehistoria de Elda y Petrer titulado «El secreto de las piedras blandas». También ha escrito la biografía de su padre, el pintor Miguel Ángel Esteve, y fue pregonera del Concierto de Navidad de la Coral de los Santos Patronos.

Esteve ha anunciado que espera dejar el pregón hilvanarlo en la próxima semana para así poder «rumiarlo y repensarlo» a lo largo de todo el verano. La profesora ha destacado que«hasta que no lo tenga hecho, no voy a descansar». Además ha apuntado dos aspectos de éste. Por un lado, que no versará de experiencias personales sino sobre el significado de la fiesta. Por otro, su intención de enganchar a los jóvenes. Ha subrayado que «quiero mirar hacia atrás para dar un salto al futuro».

Esteve ha destacado que «las Fiestas Mayores son historia viva de nuestra ciudad, representan nuestras raíces y son la más antiguas que existen en Elda, con 400 años de historia».

Por su parte, el presidente de la Cofradía de los Santos Patronos. Ramón González, ha adelantado que «será un pregón muy bueno y con mucha historia». Asimismo ha destacado que la elección de Esteve se debe sobre todo a que «es una gran mujer, hecha a sí misma y que reúne todos los perfiles que una pregonera debe tener».

Alfaro ha resaltado que en los cuatro pregoneros que ha designad en su legislatura como alcalde, se ha cumplido la regla de la paridad y han leído el pregón dos mujeres y dos hombres.