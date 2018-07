Hacienda negocia una reducción en los plazos de abono

? El concejal de Hacienda, Amado Navalón, ha señalado que la sentencia firme ha llegado cuando se está negociando con FOBESA para reducir el importe a pagar sensiblemente o incluso que se cancele el pago. El edil considera que las conversaciones van a buen ritmo, ya que la empresa no ha pedido que se ejecute de forma inmediata la resolución judicial. En el caso de no llegar a un acuerdo, el abono deberá ser inmediato porque no cabe recurso alguno contra el dictado del juez.

Navalón sostiene que el juzgado establece que se le debe pagar el 8 por ciento por la demora en el pago de las facturas a la empresa.