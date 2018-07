Ciudadanos denuncia el mal estado del camino de lo Chaparrales

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Petrer, Víctor Sales, y la diputada autonómica Rosa García, se han reunido con la jefatura del parque de bomberos Elda-Petrer y han visitado de nuevo el camino del Cid a los Chaparrales "que sigue estando intransitable para el paso de servicios de emergencia pese a tratarse de la única vía de acceso a uno de los principales pulmones verdes de la provincia, formado por las sierras del Cid y los Chaparrales", ha comprobado in situ Rosa García, que ha cuestionado además "la pasividad de la Generalitat ante este grave problema".

Víctor Sales ha alertado de que "en plena temporada de riesgo alto de incendios los bomberos no pueden emplear este camino". El portavoz de Cs en Petrer ha denunciado la "parálisis" en este asunto tanto de la Administración autonómica como de la local. "Es lamentable que el gobierno valenciano supuestamente destinase 300.000€ para la reparación y a mediados de julio no se haya hecho absolutamente nada", ha destacado. A su juicio, "la consellera Elena Cebrián y la concejala Silvia Rodríguez están demostrando que no se toman en serio la necesidad de extrema urgencia de dar solución al camino para los vehículos de bomberos y de emergencia en general".

Rosa García ha anunciado su intención de volver a solicitar en Les Corts una solución urgente para que "los equipos de extinción de incendios y emergencias puedan transitar del camino del Cid a los Chaparrales sin poner en riesgos sus vidas". La diputada ha recorrido parte del camino en un vehículo de la jefatura de bomberos y ha asegurado tras la experiencia que "ha sido realmente difícil transitar. Está claro que es imposible que pueda acceder a él un camión de extinción de incendios".