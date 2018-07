La Fiscalía replica que no se fijó vista para decidir sobre la prisión del detenido por el atropello mortal de Villena

El juzgado de guardia de Villena no señaló ninguna vista para decidir sobre la prisión para el detenido por el atropello mortal de un ciclista. Ésta es la versión que dio ayer la Fiscalía por el hecho de que no se hubiera adoptado por encarcelar al investigado tras su detención. Desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad se indicó el martes que el detenido no fue a prisión porque la Fiscalía no lo había pedido. Una afirmación que ha molestado a los representantes del Ministerio Público, sobre todo después de la indignación que ha causado la decisión de dejar al arrestado en libertad.

Villena carece de un destacamento de Fiscalía propio, motivo por el que los fiscales cubren desde Alicante las guardias del juzgado y sólo se desplazan al municipio para cuestiones urgentes, como las comparecencias de prisión. Según la versión del Ministerio Público, cuando el fiscal de guardia se puso en contacto con el juzgado para interesarse por los detenidos que tenían durante la guardia, desde allí se le informó del caso del atropello, con la precisión de que la tasa de alcoholemia no era muy elevada (0,33 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en una primera prueba de alcoholemia y de 0,30 en la segunda) y que tampoco estaba acreditado el consumo de cocaína. Aunque se valoró el hecho de que fue detenido horas después del atropello, las fuentes de la Fiscalía consultadas por este diario señalaron que no era una tasa que justificara una medida como el encarcelamiento. Sin embargo, solicitaron como medida cautelar la retirada del carné de conducir del detenido, que quedó en libertad provisional.

Al conductor se le imputan los delitos de homicidio por imprudencia, omisión del deber de socorro y un delito contra la seguridad vial. El juzgado está a la espera de recibir el atestado de la Guardia Civil sobre la reconstrucción del accidente para determinar la influencia en el mismo de elementos como la velocidad, la visibilidad de la vía, la influencia de los tóxicos que podría haber consumido el conductor así como los elementos de autoprotección (casco, elementos reflectantes...) que portaban el ciclista fallecido y su hijo, herido en el siniestro, según informó el TSJ.

El siniestro se produjo sobre las 22.10 horas del domingo en la carretera CV-799, que une las localidades de Villena y Biar. El empresario de hostelería Antonio Díaz Doménech fue atropellado cuando paseaba en bicicleta por el arcén del vial en compañía de su hijo de ocho años, que resultó herido leve. El conductor, un hombre de 32 años de edad vecino de Biar, se dio a la fuga y fue detenido por la Guardia Civil a las pocas horas después de que la Policía Local de Villena localizara el coche estacionado con restos de sangre y una rueda reventada. Tras la prueba de alcoholemia, el hombre adujo a los agentes que había bebido con posterioridad al accidente.

Se da la circunstancia de que el conductor cuenta también con otros antecedentes por conducción temeraria, lesiones y agresión sexual a una menor en grado de tentativa, entre otros delitos. También había sido arrestado por resistencia y desobediencia y en una ocasión se llevó sin autorización su coche tras ser inmovilizado. Unos antecedentes que, sin embargo, no se valoraron.