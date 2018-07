Más de 60 bandas actuarán en Villena en el festival Leyendas del Rock

Más de 60 bandas de prestigio internacional actuarán en el festival de música Leyendas del Rock que se desarrollará del 8 al 11 de agosto en el polideportivo municipal de Villena.

Uno de sus principales atractivos será la única actuación en España de los finlandeses Nightwish, los norteamericanos WASP o los reunificados para la ocasión Warlock. También contarácon la presencia de Saxon, Rosendo, Mr. Big, Children of Bodom, Powerwolf, Warcry y así hasta completar una lista de más de 65 artistas.

En un mes la ciudad se transformará para acoger a miles de seguidores del heavy metal y el rock con ganas de pasar unas jornadas inolvidables.

En la fiesta de bienvenida, que tendrá lugar el miércoles 8 de agosto, actuará la a banda de folk metal, Ars Amandi, que se convierte así en la última confirmación del Leyendas del Rock 2018, puesto que entra en sustitución de Boni, quien se ha visto obligado a retirarse temporalmente de los escenarios tras la detección de un cáncer y la pérdida de su voz.

Por segundo año consecutivo, la jornada de bienvenida no será gratuita y tendrá un coste de 8 euros y sólo se podrán comprar de forma anticipada en el Espacio Joven de Villena. Posteriormente, ya se pondrán a la venta en las taquillas del festival, a partir del martes 7 de agosto.

Acompañará a la banda Ars Amandi, el mítico Rosendo, Soziedad Alkohólika, Sepultura, Riot V, Gigatrón y Stingers

El grupo finlandés de metal sinfónico Nightwish actuará el jueves 9 de agosto, junto a él subirán al escenario los grupos MR. Big, Kamelot, Suicidal Tendencies, Warcry, Watain, Saurom, Dragonforce, Fozzy, Picture, Belphegor, Hirax, Ankhara, Northland, Centinela, Celtibeerian, Bloodhunter, Lèpoka y Stanbrook.

El plato fuerte de las actuaciones previstas para el viernes 10 de agosto será la banda británica de heavy metal Saxon. En esta jornada en la que actuarán en el polideportivo local los grupos; Powerwolf, Children of Bodom, Abbath, Sonata Arctica, DevilDriver, Turisas, Júpiter, Vhäldemar, Freedom Call, Die Apokalypschen Reiter, Vader, Praying Mantis, Tank, Azrael, Jinjer, Wind Rose, Taken, Jolly Joker y Against Myself.

Los estadounidenses W.A.S.P pondrán el broche de oro de Leyendas del rock el sábado 11 de agosto. Junto a ellos, participará la banda inglesa de hard rock Thunder, y Amorphis, Stravaganzza, Ross The Boss, Van Canto, Lujuria, Nocturnal Rites, Primordial, Bloodbound, Opera Magna, Gyze, Igorrr, Bonfire, Dalriada, Reveal, Evil Impulse y Débler.