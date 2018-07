Diéciseis jóvenes luchan contra el abandono escolar

Elda se ha sumado al programa Jove Oportunitat, JOOP, una iniciativa promovida desde el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) cuyo objeto es la realización de acciones de orientación -coaching- para jóvenes entre 16 y 21 años que abandonan los estudios sin haber conseguido una titulación de Bachillerato ni completar un Ciclo Formativo (FP) de Grado Medio.

La concejala de Servicios Sociales de Elda, Alba García, ha dado los datos de la incidencia del programa en Elda en el que de los 16 jóvenes que han participado, 14 de ellos hombres y 2 mujeres, son menos las mujeres que abandonan los estudios según la edil, se ha conseguido "unos buenos resultados con el trabajo de una coaching que ha trabajado con ellos durante varias semanas".

Concretamente, de los dieciséis participantes, dos se dieron de baja porque encuentraron trabajo; diez se presentaron a las pruebas para grado medio de FP, de los que aprobaron la mitad y van a estudiar Informática, Administración y Atención a la Dependencia; otros dos con titulación de Bachiller, se orientan hacia Ciclos superiores de Deportes y Animación; uno está haciendo un curso de formación para trabajar en seguros y una de las chicas, que no tenía la edad para acceder a módulos, se ha inscrito en un curso privado de veterinaria.

La puesta en marcha en nuestro municipio y el recorrido que se hizo para captar a los posibles interesados se hizo a través de los institutos de secundaria y los centros concertados. Los alumnos han recibido formación a través de distintos profesionales, en la Unidad de Conductas Adictivas (UCA), sexólogo, concejalía de Igualdad con el taller de prevención de violencia de género "No me toque el Wasap", del Policía Nacional que colabora en centros escolares para hablar sobre bullyng y otros. Además, han realizado visitas a diferentes empresas y poblaciones, y adquirido destrezas para manejarse por internet en portales de empleo, etc.

La edil ha destacado que "en este tipo de programas hay que destacar la importancia de la persona que lo dirige. Significa un esfuerzo continuo para conseguir que sean pocos los que abandonan, que haya cohesión de grupo, confianza y respeto y el trabajo con las familias. Todo ello básico para alcanzar el éxito".