Una jornada de descanso tras los Moros y Cristianos

? Aunque el día 10 de septiembre no es un día festivo local en Villena, habitualmente, es una jornada de descanso que las empresas lo incluyen dentro del calendario vacacional. La propuesta del Consejo Escolar de iniciar las clases justo el día después de la finalización de las fiestas Patronales ha caído como un jarro de agua fría entre los festeros de la localidad que no comprenden por qué no se ha incluido esta fecha como festivo escolar.