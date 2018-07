La música indie toma el control en Elda

Lori Meyers en la provincia. La VII edición del Emdiv Music Festival toca el cielo de la mano de Lori Meyers. La banda granadina provocó el delirio de las miles de personas que se dieron cita en Elda, para asistir a su único concierto en la provincia, que también vibraron con Amatria, Viva Suecia o Aníbal Gómez, de Ojete Calor.

«¿Qué puedo hacer por mejorar?» se pregunta Lori Meyers en «Mi realidad», uno de sus temas más conocidos. Si esa misma pregunta se traslada al Emdiv de Elda, la respuesta sería compleja, ya que cada año el conocido festival de música independiente se supera. Ayer, en su VII edición, los amantes de la música indie disfrutaron de más de 12 horas de música en directo, llegando al clímax con la actuación de los granadinos Lori Meyers, que ofrecieron en suelo eldense su único concierto en la provincia.

El Emdiv 2018 dio el pistoletazo de salida con los conciertos gratuitos en la Plaza Castelar. Esjava, Villanueva, los locales Olivia, Kuve y Terrible Dj Live! hicieron las delicias de mayores y pequeños, quienes por primera vez disfrutaron de «Emdiv Kids», un taller donde maquillarse como los artistas de rock más conocidos. El buen tiempo acompañó la jornada matutina, que en la pasada edición tuvo que cancelarse por una intensa e imprevista lluvia.

Por la tarde, ya en el campo anexo al antiguo Pepico Amat, Increíbles Ful y Dimas Dj calentaron motores entre el público que poco a poco iba abarrotando la arena eldense, hasta que Amatria, uno de los platos fuertes de esta edición, hizo temblar el escenario. El ciudadrealeño Joni Antequera, como dice en su canción «Encaja», hizo caso a su madre y se puso a bailar, mientras que sus entregados seguidores le siguieron el ritmo «todos juntitos en fila india» mientras sonaba su éxito más conocido, «Chinches».

Tras Amatria llegó el turno de Emdivs Djs. Los organizadores del festival indie amenizaron la tarde desde la mesa de mezclas esperando la llegada de Shinova, banda de Vizcaya que repitió por segundo año consecutivo en el cartel del Emdiv. Por su parte, Kutxu y Suzukid tomaron la vez justo antes de que otro de los favoritos, los murcianos Viva Suecia, encandilaran al público con sus temas «Bien por ti» o «Casi todo».



Luces de neón

Los también murcianos We are England dejaron el escenario listo para la aparición de Lori Meyers, cabeza de cartel y gran baza del Emdiv para arrasar en esta edición. Un espectáculo de luz y sonido de otro nivel provocó que las miles de personas que esperaban con ansias al grupo de indie-rock de Loja (Granada) se quedaran sin voz entonando sus canciones. No se recordaba un concierto tan multitudinario en el Emdiv desde que hace dos años Supersubmarina arrasara en una de sus últimas actuaciones, antes de sufrir un trágico accidente de tráfico.

Lori Meyers se desató para celebrar sus 20 años sobre los escenarios, dejando para el recuerdo temas que ya forman parte de la historia del indie, véase «Luces de neón» o «Mi realidad».

La euforia provocada por la banda granadina la gestionó el dj Yiorch, quien cedió los platos a la última bomba del Emdiv 2018: Aníbal Gómez, actor y músico de Muchachada Nui y componente de Ojete Calor junto a Carlos Areces, que en esta ocasión no acudió a Elda como sí ocurrió en las pasadas Fiestas Mayores. Aníbal puso el desenfreno y el buen humor con una sesión cargada de grandes éxitos de décadas pasadas, aderezados con las canciones que han llevado a la fama a Ojete Calor, como «Viejoven», «Tonta Gilipó» o «Qué bien tan mal».

Para finalizar, Cristian Set Roc & Fran Second pusieron el broche de oro a un Emdiv que cada año pone el listón más alto.