Sara Navarro, Pepe Roig, Arellano, joven director de orquesta y Peñataro, premiados por el Casino

La Sociedad Artístico Cultural Casino Eldense celebró su acto más especial del año con la Gala 117 Aniversario y la entrega de los Premios al Socio, la Cultura y la Empresa Tradicional, además del "Elda, París y Londres" como reconocimiento al emprendedor y a la que asistieron más de 300 personas. El presidente presentó a su nueva junta de gobierno.

La entidad otorgó la Medalla de Oro a José Peñataro, empresario del sector calzado durante más de medio siglo. El Premio a la Empresa fue para Pepe Roig, 60 años al frente de la prestigiosa firma de modelistas Bel Roig.

El Premio a la Cultura fue para la empresaria y diseñadora de calzado Sara Navarro, a quien el gobierno español concedió hace escasos años la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

El denominado "Somos Casino: Elda, París y Londres", y que "pretende reconocer lo que muchos siguen haciendo al llevar el nombre de la ciudad por todo el mundo", se le entregó al joven Manuel Arellano Bover, hijo, nieto, biznieto y tataranieto de eldenses que triunfa como director de orquesta en Londres, desde donde se desplazó para recoger el premio, "aunque vengo a Elda todos los años desde que tenía tres meses".

La entidad cultural concedió tres menciones; Distinción de Honor para José Casao, ex director del IES Azorín, para Alejandra González, joven diseñadora gráfica y experta en tecnologías móviles y para Marisol Puche, modista y poetisa.

Ernesto Obrador, presidente del Casino Eldense, aprovechó para presentar a su nuevo equipo directivo con, entre otros, la empresaria y diseñadora Isabel Planelles, el petrerí Pedro Amat o el diseñador gráfico Santiago Estrada, además de Eladio González, Teresa Jover, Manuel Martínez, Mariam Payá, Elisa Pérez, Vicente Rico o Iván Obrador, entre otros.

El alcalde, Rubén Alfaro, indicó que «"Felicidades al Casino; lo que hace es importante para esta ciudad y tengo que pedir que continúe por este camino, contando también con galas como esta, que reconocen el talento de nuestra sociedad».

El presidente anunció el nuevo servicio El Casino Eventos, exclusivo para encuentros o citas gastronómicas en los espacios de esta casa contando con un "exquisito" chef, Pedro Verdera, además de llegar a un acuerdo con la firma By Torreblanca Pastelerías para el servicio de postres dulces.

En la gala tomaron parte "de manera brillante" cantantes de la Escuela de Cristina Antón y, además de la presencia de Rubén Alfaro, estuvieron presentes más autoridades, miembros de la corporación municipal y numerosos representantes empresariales y sociales, como Nieves López, concejala de Cultura de Elda; Amado Navalón, edil de Patrimonio; Francisco Sánchez y Katia Bonilla, de Ciudadanos; María Dolores de la Dueña, concejala no adscrita; Loles Esteve, directora del Museo del Calzado; Joaquín Planelles y Juan Candelas Yáñez, ex presidentes del Casino Eldense o Gabriel Segura, cronista oficial de Elda, entre otros muchos.