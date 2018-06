PSOE y EU impiden al PP defender una moción sobre mejoras sociales en Aspe

El grupo municipal popular de Aspe presentó al pleno ordinario del pasado miércoles una moción solicitando el aumento de la duración de la contratación de las personas participantes en los Programas de Empleo de Emergencia Social desarrollados por el Ayuntamiento.

El texto de la moción recuerda como en 2014, cuando tuvo lugar el primero de estos programas, la duración de los contratos fue de seis meses lo que permitió a la gran mayoría de participantes en dicho programa, casi todos ellos con cargas familiares, acogerse al finalizar el mismo a la prestación por ayuda familiar durante un periodo de 24 meses. Sin embargo durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017, la duración de los contratos se vio reducida a tres meses lo que imposibilita solicitar dicha prestación dejando de nuevo a las personas participantes en una situación de máxima vulnerabilidad social.

Del mismo modo, la propuesta hacía referencia a cómo en la comisión de empleo celebrada en julio del pasado año, esta propuesta ya fue defendida por el portavoz popular Sergio Puerto contando en principio con el apoyo por parte del resto de componentes de dicha comisión, tanto técnicos como políticos. En ese momento, el PP ya defendió el argumento de que ofrecer contratos de tres meses de duración a cambio del salario mínimo interprofesional suponía contribuir desde la administración a la precarización del mercado laboral, algo que no era de recibo que siguiera produciéndose.



Negativa a debatir

Sin embargo, la moción presentada unas horas antes por el portavoz popular ante el registro de entrada del Ayuntamiento no llegó a debatirse ante la negativa de los concejales de PSOE Y EU de incluirla en el orden del día una vez debatidos el resto de asuntos que conformaban el pleno ordinario.

Sergio Puerto se ha mostrado muy crítico con la actitud mostrada por PSOE y EU al manifestar que "en el pleno de anoche asistimos a una nueva demostración del desprecio que PSOE y EU muestran ante el trabajo que desde el grupo popular desarrollamos, desprecio que se hace extensivo a los vecinos que representamos y a aquellos que pueden beneficiarse de las propuestas que planteamos. El no permitir que ni siquiera podamos exponer y defender nuestra propuesta, una propuesta de marcado carácter social, bajo el ridículo argumento de que en estos momentos están trabajando en ello muestra el marcado carácter sectario, mezquino y autoritario de un equipo de gobierno cuyo principal objetivo es intentar silenciar el hecho de que el PP trabaja más que ellos, piensa más que ellos y tiene mejor proyecto que ellos para gestionar este pueblo. Antonio Puerto y María José Villa, PSOE y EU, que no se soportan y se descalifican en privado día sí y día también vuelven a demostrar que solo son capaces de entenderse cuando de atacar al PP se trata. Ese es su único objetivo, el resto de excusas no son más que burdas mentiras y ellos lo saben".



"Seguiremos trabajando por el pueblo"

El candidato a la Alcaldía por el PP concluye afirmando que "no van a conseguir que abandonemos nuestras convicciones ni nuestra obligación de trabajar por este pueblo y por sus vecinos más necesitados y es que ante el clientelismo a base de dinero público, que luego no es capaz de gastar adecuadamente, que este gobierno practica, nosotros defenderemos siempre la dignificación de las condiciones de trabajo de las personas sea cual sea su posición social y sus necesidades así como la puesta en práctica de aquellas medidas que posibiliten una mayor protección social durante la situación desempleo. Que el PP trabaje en esta línea es algo que a PSOE y EU parece no gustarles, pero vuelvo a insistir en que por muchas trabas que nos pongan no nos van a hacer dimitir de nuestras convicciones"