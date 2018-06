Petrer ha recibido 1.350.000 euros de la Diputación

Fernando Portillo, el portavoz municipal y diputado provincial del PSOE, ha comparecido para desmentir la información difundida por el PP local y explicar, con cifras, los datos reales. Cabe recordar que el Partido Popular aseguró hace unos días que la Diputación había invertido en Petrer durante esta legislatura un total de 3,5 millones de euros.

Con los datos obtenidos directamente de la base de datos del departamento de Intervención de la Diputación de Alicante, Portillo ha detallado que, desde junio de 2015 al 30 de mayo de 2018, la inversión de la Corporación provincial en Petrer, a través de subvenciones o de inversiones directas al Ayuntamiento, ha sido de 1.350.000 euros, "cifra muy lejana a esos 3,5 millones de los que hablan". El portavoz socialista ha precisado que "incluso aunque hubiesen incluido dos inversiones pendientes de la legislatura anterior, nos iríamos a 1.903.000 euros y no a los 3,5 millones".



Campaña electoral

Portillo ha dicho que "el Partido Popular ya está en campaña electoral y lo está haciendo de una forma equivocada? porque no se pueden utilizar las instituciones para arremeter contra otras instituciones", refiriéndose a que en la noticia aparecida no solo se atacaba a la Generalitat Valenciana, sino también al Ayuntamiento de Petrer y a la propia alcaldesa con afirmaciones del tipo "la alcaldesa socialista, Irene Navarro, no tiene ninguna fuerza con sus jefes de València y ahora de Madrid para traer inversiones a la localidad" o "la Diputación palia la falta de inversiones de la Generalitat Valenciana que no quiere saber nada de Petrer, salvo para quitar aulas de nuestros colegios". A tenor de estas afirmaciones, el portavoz socialista ha querido recordar que solo en 2017 la Generalitat Valenciana invirtió en Petrer la misma cantidad que la Diputación de Alicante en los tres años de legislatura.



"Lamentable e intolerable"

Portillo ha calificado de "lamentable e intolerable que los propios diputados utilicen y, además, falseen datos de la Diputación para confrontar con otras administraciones como es la propia administración local". En ese sentido, ha querido subrayar que desde el Ayuntamiento de Petrer trabajan para tener la máxima colaboración entre instituciones, tanto con la Generalitat Valenciana como la Diputación de Alicante, "con la que siempre hemos sido leales", subraya el concejal y diputado socialista.