Elda pone en marcha un sistema de geolocalización para la Policía Local

El Ayuntamiento de Elda ha puesto en marcha un trabajo de geolocalización de las viviendas en partidas rurales con el fin de restar tiempo de respuesta en la asistencia de la Policía Local a una emergencia. En la actualidad, agentes de la Brigada Verde han iniciado el trabajo de identificar y facilitar a los vecinos del extrarradio la obtención de las coordenadas GPS de sus propiedades en la zona rural. Así, a través de una tablet, sólo con conocer el teléfono o el nombre del propietario los agentes de servicio podrán acudir al punto exacto de forma directa.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Antonio Amat, ha indicado que " se trata de aprovechar el sistema de localización GPS para construir una base de datos con la mayor información posible para hacerlo más efectivo tanto para el ciudadano como para la Policía y los diferentes servicios de emergencia".Además indica que la demanda de servicios en la zona rural son "cada vez mayores, siendo de todo tipo: seguridad, asistenciales, médicas, etc. y, por tanto, una respuesta rápida se hace cada vez más necesaria". De hecho, es frecuente que la Policía Local acompañe a otros servicios de emergencias al tener un mayor conocimiento del trazado de los caminos rurales pero "creemos que con esta localización todos vamos a ser más ágiles porque hay que tener en cuenta que a veces unos pocos minutos son vitales para salvar una vida o actuar frente a cualquier otra emergencia"

El Centro de Procesos de Datos del Ayuntamiento en colaboración con la Policía Local ha diseñado un software que permite la integración de diferentes capas de mapas cartográficos y ortofotográficos, que reflejan todas la propiedades: viviendas y caminos existentes en todo el término municipal, que posteriormente se instala en diferentes soportes y navegadores que estarán ubicados en los vehículos policiales.

De esta forma se aprovecha un soporte informático que señala parcelas, inmuebles, embalses, cultivo etc. y sus caminos de ruta, a la vez que indica la forma de realizarlo mucho más exacto y eficiente que permite que el tiempo de respuesta de la Policía Local sea más breve.

La base de datos que se está desarrollando permite compendiar de forma sistemática datos como la dirección, las coordenadas, la identificación de los titulares y los números telefónicos de contacto, así como otras especificaciones que pudieran resultar de interés.

El agente de la Brigada Verde, Juan Antonio Gomariz ha relatado que «se ha procedido a informar in situ en todas las propiedades del extrarradio sobre la necesidad de identificar o personalizar sus propiedades para, de esta forma, ser más localizables, en caso de requerimiento». En total en Elda hay 50polígonos en las partidas rurales, que cuentan con una horquilla de entre 50 y 200 viviendas.