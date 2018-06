Lori Meyers encabeza el cartel del EMDIV

El festival de música independiente de Elda, EMDIV, cuenta con el grupo Lori Meyers como cabeza de cartel. El certamen se celebrará el 30 de junio en el anexo del campo del fútbol del Pepico Amat pero se ha agrandado para llegar a toda la población.

Así, previo a la celebración del festival propiamente dicho, el jueves día 28 en el Teatro Castelar habrá una actuación de los humoristas Rober Bodegas y Alberto Casado con su espectáculo "Pantomima Full": humor absurdo y pasado de rosca en formato 'sketch'.

Y el sábado día 30 el festival comenzará con actuaciones gratuitas en la plaza Castelar, concretamente con los grupos Kuve, Villanueva y Olivia, este último un grupo local que "despunta en el panorama nacional", en palabras de Sergio Costa, uno de los organizadores. Además también estarán Cristian Set Roc & Fran Second, Esjava, We Are England e Increíbles Ful, además de discjockeys.

A partir de las seis de la tarde las actuaciones serán en el campo de fútbol anexo al Pepico Amat, en la avenida de Ronda, esta vez ya de pago con, además de Lori Meyers, los grupos Viva Suecia, Shinova, Amatria y los discjockeys Carlos Areces y Aníbal Gómez, conocidos por proyectos como Ojete Calor y Muchachada Nui, que en las pasadas fiestas mayores de septiembre ya estuvieron en Elda con bastante éxito, por cierto.

La concejala de Juventud, Laura Rizo, ha mostrado su intención de seguir apoyando este festival que ya ha adquirido una gran relevancia posicionando a Elda en el mapa, así como en el calendario de festivales independientes.

La venta de estradas se realiza a través de la web del festival: http://www.emdivmusic.com que enlaza con la plataforma online.