Los taurinos rechazan atletas en su plaza

El PP asegura que el equipo de gobierno de Los Verdes no tiene ni proyecto ni presupuesto para la obra.

La Peña Cultural Taurina plantea organizar una manifestación en Villena para mostrar la oposición a la propuesta del gobierno de Los Verdes de habilitar una pista polideportiva en la plaza de toros y en defensa de la celebración de festejos taurinos. El presidente de la asociación, Miguel Ortuño, indicó que la ciudadanía debe salir a la calle para impedir que se realice un polideportivo en el coso «por el capricho de Los Verdes».

La entidad volvió a mostrar su malestar ante la falta de respuesta del gobierno de Los Verdes a sus continuas solicitudes de cesión del coso para la celebración de una corrida de toros en septiembre- el 1, el 2 o el 7 de este mes coincidiendo con las fiestas patronales-.

Miguel Ortuño, insistió en que la adecuación de una pista polideportiva en la plaza de toros, «supondrá la eliminación de las corridas de toros en la ciudad, ya que se tienen que suprimir las barreras y retirar la arena». Asimismo, informó que la asociación ha solicitado una reunión con el alcalde de Villena, Javier Esquembre, para tratar este tema, «pero no nos quiere atender y seguimos a la espera de una cita».

La Peña Cultural Taurina afirmó en que el gobierno de Los Verdes no tiene argumentos para denegarle la cesión del coso para la celebración de una corrida de toros, «puesto que la solicitud se ajusta a la normativa y somos una asociación legalmente constituida», afirmó Ortuño. Además, recordó que se han realizado tres festejos taurinos en Villena siendo Javier Esquembre alcalde, en los años 2011-2012 y 2014, «por lo que no entendemos ahora el empeño que tiene porque no se lleven a cabo en la ciudad».



Críticas a la gestión

Por otro lado, el concejal del Partido Popular, Francisco Abellán, aseguró ayer que el equipo de gobierno de Los Verdes no dispone de un proyecto para habilitar una pista polideportiva en la plaza de toros, «ni presupuesto para acometer las obras, por lo que el alcalde de Villena, Javier Esquembre, miente cuando afirma que en septiembre habrán comenzado las obras en el coso», aseguró el concejal popular, Francisco Abellán. Asimismo, insistió en que tal y como funciona la administración local en el mes de noviembre Los Verdes todavía no tendrán el proyecto.