75 años de historia en Petrer

En la ermita del Cristo tuvo lugar la presentación de la revista y del vídeo conmemorativo de la restauración de la imagen. La presentación del vídeo que contó con una gran asistencia de público estuvo a cargo de Mari Carmen Rico Navarro, cronista de la villa, que dedicó su presentación al fotógrafo Juan Miguel Martínez Lorenzo al que tildó de "amigo de todos" y que nos dejó el 17 de junio del pasado año. "Petrer desde entonces está triste, pero amigo quiero que sepas que siempre estás presente en nuestro recuerdo; porque tú no te has ido, tú has llenado y recorrido tantos cielos y tantos espacios que tu memoria permanecerá siempre viva", éstas fueron las palabras que le dedicó, para acabar recordando que en noviembre del pasado año se le nombró, a título póstumo, hijo adoptivo de Petrer.

Son varias las actividades que la Mayordomía del Santísimo Cristo ha realizado con motivo de la conmemoración del aniversario de la imagen.

Entre ellas el vídeo de la restauración de la talla realizado por Cándido Navarro. Un vídeo hecho con el corazón, la relación del autor con la mayordomía se remonta a 1999, año en que realizó un vídeo con motivo del 325 aniversario de la entronización de la imagen en su ermita. Candi retomó la relación con esta nueva mayordomía que entró en el 2008, de forma muy activa y a él hemos de agradecerle los vídeos que nos ha ido regalando año tras año.

Este documento visual recoge el testimonio de varias personas vinculadas al Cristo y a esta efeméride que supone la conmemoración de 75 años junto a nosotros y a la restauración de la talla.

En primer lugar, Mari Carmen Rico, habla del significado, desde el punto de vista histórico, esta devoción que se remonta al año 1674. Desde ese año que se construyó la ermita dos han sido las imágenes que hemos conocido del Cristo. La primera fue destruida durante la guerra civil y la segunda, la actual, que cumple este año su 75 aniversario fue donada por Juan Montesinos Andreu y bendecida el 3 de junio de 1943, festividad de la Ascensión.

En segundo lugar, José Vicente Romero, presidente de la mayordomía desde marzo de 2008, explica la necesidad de restauración que tenía esta imagen. Él, junto a su implicado y cohesionado equipo y con el apoyo de todos los costaleros han hecho realidad muchos proyectos que se han llevado a buen puerto siempre de una forma impecable y a ellos debemos de agradecerles esas ganas de trabajar y de mejorarlo todo, acertando siempre en los muchos proyectos en los que se han embarcado. Por poner tan solo unos ejemplos, de la completa página web que tenemos gracias a la labor callada y constante de Juan Amat Jover, del vía crucis nocturno, del recital de poesía en honor al Cristo, de los conciertos de música en la ermita, conferencias, exposiciones de fotografías y de muchas más actividades que se recogen en la web.

El restaurador de la imagen, Roberto Cabrera Reina en su intervención, explica el estado en el que se encontraba la talla y el proceso seguido en su restauración, dejando constancia de todo el proceso.

Cierra este reportaje la parte institucional con la intervención de Antonio Verdú, cura párroco de San Bartolomé Apóstol y de Irene Navarro, alcaldesa de Petrer. Antonio se alegra y felicita a la mayordomía por su magnífico trabajo para acabar invitando a todos a participar en los numerosos y variados actos de conmemoración de esta efeméride. Por su parte Irene Navarro, habló de la colaboración con la mayordomía en todo lo que implica mantener en perfecto estado el patrimonio religioso de Petrer y esta tradición cultural que es la devoción secular al Cristo del Monte Calvario y que supone, además, una seña de la identidad cultural de nuestro pueblo; contribuyendo así a mantener viva esta tradición religiosa, cultural y festiva.

El vídeo supone también un valioso documento que enriquece nuestro patrimonio documental y constituye parte importante de la memoria de estas fiestas centenarias, ademças de recoger los momentos más emotivos y simbólicos de lo que representa la tradición de este culto secular, de gran trascendencia para los fieles petrerenses.