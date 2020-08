Más de 3.200 multas en un mes por no llevar la mascarilla en Elche

La Policía Local de Elche ha interpuesto en el último mes 3.247 sanciones por no usar la mascarilla o hacer un mal uso de ella. Sólo en lo que fue la noche del 13 y 14 de agosto con la atípica Nit de l'Albà y la Roà se levantaron 861 sanciones por no usar cubre bocas. Según el edil de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad, "es un número muy alto e insistimos en hacer caso de las recomendaciones, no es una broma, la situación se puede estabilizar con la responsabilidad individual". El edil, además, ha calificado de "tontería" las iniciativas que están surgiendo en redes sociales incentivando que no se usen las mascarillas, "porque hay que seguir insistiendo en su uso".

En este sentido, desde el ejecutivo local han aclarado las nuevas medidas sanitarias que entrarán mañana en vigor por parte del Gobierno central con acuerdo de la Generalitat Valenciana. Los locales de ocio nocturno, como discotecas, tendrán que estar cerradas, los usuarios no podrán fumar en las terrazas si no se asegura la distancia interpersonal de dos metros y los locales cerrarán a la una de la madrugada. Abad ha explicado que al aplicarse esta nueva regulación horaria se suspende la ordenanza que permitía abrir hasta las 2.30 horas.

De igual forma, desde el ejecutivo local señalan que también se podrá multar a aquellos grupos de más de diez personas que ocupen zonas de la vía pública como los parques. Sin embargo, las grandes superficies como los centros comerciales se acogerán a su propia normativa interna de regulación de aforos aunque sí que habrá mayor refuerzo policial en las zonas contiguas para garantizar que no hay aglomeraciones en estos zocos comerciales.

Según el equipo de gobierno se va a intensificar más el control de botellones y desde el equipo de gobierno insisten en la importancia de que los encuentros entre grupos se produzcan entre aquellos de convivencia estable para que haya un mayor control por parte de los rastreadores si se detectan positivos de covid-19.

Elche-Girona

El próximo jueves habrá un gran dispositivo policial que posiblemente superará los 160 agentes de Policía Local y Nacional para controlar que no hay aglomeraciones entre aficionados en el Martínez Valero por el partido entre el Elche y el Girona. Hoy está prevista una reunión de seguridad para abordar cómo será exactamente el despliegue, aunque desde el ejecutivo local aseguran que será superior al del último partido.



Pruebas PCR

El Ayuntamiento explica que las residencias de ancianos tendrán que realizar obligatoriamente pruebas PCR a los nuevos residentes y a los trabajadores que en las residencias de ancianos. También se va a hacer un cribado en barrios y urbanizaciones privadas donde puedan haber saltado las alertas por posibles casos positivos.