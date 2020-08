La venta de pirotecnia se dispara

La venta de artículos pirotécnicos se va animando en Elche conforme se acerca el día de la Nit de l'Albà. Este año el sector lanzó una campaña para animar a los ciudadanos a celebrar la Alborada en familia, debido a la cancelación de los actos de las fiestas por el coronavirus y, según indican, los consumidores están respondiendo, aunque no sea igual que otros años. Y todo pese a la confusión que puede haber por el hecho de que este año el alcalde de Elche, Carlos González, no dicte un bando por el que se permite el lanzamiento de pirotecnia que excepciona la regla general que obliga a cumplir la ordenanza de contaminación acústica. Desde la Asociación de Comerciantes de Fuegos Artificiales de España (ACFAE) defienden que el lanzamiento de pirotecnia de consumo general "está permitido", y hacen referencia al Real Decreto 989/2015 que en su artículo 141 indican que "permite el lanzamiento" de este tipo de productos. Además, indican que "el bando que tiene por costumbre firmar el alcalde de Elche hace referencia al lanzamiento de productos profesionales, que no son los que se están vendiendo estos días".

Por este motivo, el sector insiste en llamar a las familias a mantener la tradición sin perder de vista la seguridad para evitar contagios de coronavirus. Desde la Pirotecnia Albà, Jordi Brau, explicaba que «nosotros hemos apostado por mantener la tradición familiar, y por eso obsequiamos a cada cliente con una sandía, para que se la tomen en familia como se suele hacer en Elche al finalizar la Alborada».



Sin carretillas

Todo esto en un año en el que la mayoría de los establecimientos de pirotecnia de Elche han llegado al acuerdo de retirar las carretillas de la venta. El hecho de que no se vaya a instalar un recinto acotado para lanzarlas ha llevado a los propietarios de estos establecimientos a guardarlas en el almancen para evitar que un uso descontrolado provoque accidentes y heridos. «Lo que menos necesita el sistema sanitario con lo que estamos pasando es que se llenen las urgencias con heridos por quemaduras», admitió Jordi Brau.

La iniciativa del sector ha sido aplaudida desde el Ayuntamiento de Elche, desde donde también han hecho un llamamiento para que mañana no se lancen carretillas. La edil de Fiestas, Mariola Galiana, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad, y el presidente de la Asociación de Carretilleros de Elche, Jaime Sánchez, han pedido a la ciudadanía, y en especial a los aficionados a este tipo de producto pirotécnico, que este año se abstengan de usarlo, ya que no se va a habilitar un recinto acotado, y que, como insistió Ramón Abad, "su uso no está permitido en Elche fuera del recinto acotado".



Control policial

Para evitar el lanzamiento descontrolado de carretillas se va a montar un dispositvo especial que contará con la movilización de 260 agentes de Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil. Los efectivos, según ha explicado Ramón Abad, prestarán especial atención a puntos donde otros años se ha detectado el lanzamiento de carretillas, como pueden ser la avenida de Novelda, Hort del Monjo, parque Jaume I, Parque Municipal, así como en los núcleos de las pedanías de La Hoya, Las Bayas, Torrellano y La Marina.