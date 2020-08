CCOO pide el cierre del comercio el 15 de agosto

El sindicato de trabajadores Comisiones Obreras ha lanzado una campaña para pedir a las empresas y en especial al comercio que dé descanso a los trabajadores el 15 de agosto, pese a no estár considera como un festivo no aperturable.

La campaña de CCOO recoge lo siguente:

"Desde CCOO no podemos más que mostrar nuestro rechazo frontal a la decisión de declarar aperturable el próximo 15 de agosto en la ciudad de Elche, el festivo más importante del año y que a pesar de que este año no se celebren las fiestas patronales en toda su plenitud, las patronales de las grandes superficies y supermercados, ANGED y ASUCOVA, deberían respetar el derecho al descanso de los y las trabajadoras, que además han estado prestando muchos de ellos servicios esenciales durante los pasados meses de confinamiento, exponiéndose al coronavirus en primera línea. Una muestra una vez más de la escasa conciencia y preocupación que tienen hacia las plantillas, pudiendo cerrar el 15 de agosto para abrir el domingo 16 en la ciudad. No solo afectará a los propios trabajadores del comercio, también a otros servicios como el de limpieza, otras trabajadoras que han estado en primera línea contra el coronavirus a pesar de condiciones precarias.

Además, trasladamos en el Consell de Desenvolupament del Comerç que existen otros formatos con libertad horaria, como los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados y las tiendas de conveniencia, porque no existen problemas de desabastecimiento en ninguno de los festivos planteados, es irreal pensar lo contrario. Unas fechas en las que además, por pura lógica empresarial, ni siquiera interesará abrir ya que si bien los propios domingos son días en los que la afluencia es tan solo de paseo y no de compra, un sábado como el 15 de agosto es día en el que la ciudad para. Al día de celebración con la familia y amigos, sea en campo, playas y otros lugares fuera de la ciudad, hay que sumar que es pleno periodo vacacional, por lo que el consumo será irrelevante.

El Ayuntamiento puede hacer más

En cualquier caso, una muestra, una vez más, que deja claro lo que importan a las grandes superficies, distribuidoras y centros comerciales el descanso y la conciliación de la clase trabajadora incluso en días tan importantes para Elche como el 15 de agosto, en el que además habrá diversas celebraciones del Misteri d'Elx, aunque sean testimoniales, ya que los argumentos de ambas patronales son la suspensión de las fiestas. Por último, también creemos que el Ayuntamiento, en tanto que gobernado por un bipartito progresista, debería dar un paso adelante más con estas situaciones y presentar el recurso para agotar todas las vías antes de que el 15 de agosto sea aperturable. No basta con pedir que no se abra y quedar a la espera de la buena voluntad de unas grandes superficies que muestran día a día que intentan sacar el máximo beneficio en cualquiera de las situaciones.

Una decisión que no es nueva, ya que recordamos que en 2015 ocurrió lo mismo, recogiendo desde el sindicato más de mil firmas de trabajadores y trabajadoras de L'Aljub, visibilizando su lógico cabreo, como lo es ahora. También queremos hacer un llamamiento a los vecinos y vecinas de la ciudad para que al igual que con otros domingos y festivos, el próximo 15 de agosto no acudan a consumir a las grandes superficies y que hagan sus aprovisionamientos para el fin de semana cualquier otra fecha".