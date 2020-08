Ir sin mascarilla le ha salido caro a casi 2.000 ilicitanos

n La Policía Local de Elche ha levantado cerca de 2.000 propuestas de sanción desde que el gobierno autonómico determinó hace más de tres semanas que los cubre bocas eran obligatorios para contener los rebrotes. El cuerpo local peina a pie varios puntos de la ciudad y contabiliza que de media se interponen a diario un centenar de sanciones. Sólo en el fin de semana fueron 262 los ilicitanos que se llevaron una multa de 100 euros por incumplir unas normas que en estos momentos garantizan la seguridad de todos.

De igual modo, los agentes también ha interpuesto en los últimos días 61 multas a jóvenes por hacer botellón en la vía pública; 37 por consumo de estupefacientes y seis actas de denuncia por desacato a la autoridad. Al parecer este tipo de conductas no se están dando tanto en las playas. Desde el equipo de gobierno aseguran que en la temporada de baño sólo se han tenido que interponer sanciones a dos grupos por negarse a cumplir el plan de contingencia en el arenal.



Dueños de perros incívicos

Por otro lado, la Policía Local ha sancionado tras el confinamiento por la crisis del covid-19 a cerca de 100 dueños de perros por no llevar a la mascota atada por la calle o incluso por no contar con la documentación del animal. Sólo en la primera quincena de junio la Unidad de Urbanidad y Medio Ambiente (UMA) del cuerpo de seguridad ilicitano contabilizó casi un centenar de denuncias relacionadas con la tenencia de mascotas. También se sancionó a quienes no recogieron las deposiciones de sus perros y, en el caso de los considerados de «raza peligrosa», a los propietarios de los cánidos que no llevaban bozal. Asimismo, se han tramitado ante Sanidad 13 agresiones de perros de distinta consideración. Además, la UMA ha hecho el seguimiento a varios vertidos ilegales en diferentes puntos del término municipal–con siete denuncias– y otras dos por pintadas en la vía pública.