El No es No más rotundo estará en las calles y en las redes sociales

La lucha contra la violencia de género en Elche tendrá peso en las redes sociales en los próximos días. La concejalía de Igualdad y la Casa de la Dona han puesto en marcha la campaña "No es No, y punto". Como físicamente no habrá puntos violeta este año repartidos por la ciudad para que las personas afectadas puedan solicitar ayuda, el Ayuntamiento junto a la Casa de la Dona han diseñado una campaña transversal que llegará a los autobuses urbanos, mupis, carteles públicos y medios de comunicación, y se centrará, sobre todo, en las redes sociales.

"El que calla no otorga, no podemos pasar por alto si se produce una situación sexista, la tenemos que denunciar", insistía hoy el edil de Igualdad, Mariano Valera.