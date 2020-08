¡Ojo, los centros de salud de Elche hacen puente el día 14 y el comercio abre el 15!

Los centros de salud de Elche, dependientes del Hospital General (Altabix, San Fermin o Raval, por ejemplo), no abrirán sus puertas el próximo viernes, 14 de agosto, dentro de los acuerdos que llegaron trabajadores y dirección a comienzos de año, cuando nada se sabía de la pandemia que nos azota y se esperaba, como es habitual, que el día 15 de agosto, fuera un festivo local y el día de la patrona en la ciudad. En cambio, los centros de salud del Hospital del Vinalopó (Toscar o El Plà), que gestiona Ribera Salud, abrirán con normalidad, según acaban de confirmar desde su gabinete de Comunicación.

Curiosamente, el día 15 es laborable finalmente y el comercio abrirá, pero se han mantenido los acuerdos en materia sanitaria de forma que sólo funcionarán las urgencias de los centros de salud.

El Partido Popular se pronunció el pasado viernes sobre el hecho de que el comercio tenga que abrir y culpó a la "nula influencia de PSOE y Compromís ante el Consell", que perjudicado, dice, a los trabajadores ilicitanos el 15 de agosto.

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, José Navarro, dijo que es "lamentable que cuando se trata de defender a sus conciudadanos, el alcalde Carlos González mire para otro lado y no alce la voz ante los líderes autonómicos de su partido que toman decisiones que perjudican gravemente los derechos de los trabajadores ilicitanos?.

Continuaba Navarro indicando que ?a pesar de ser una reivindicación y un compromiso adquirido con la Mesa de Comercio de la Ciudad, en Valencia parece no importar la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana?. El edil dijo que "mientras desde el Consell, Ximo Puig y la Consellera Mireia Mollá defienden y respetan los festivos de Valencia o Alicante, no ocurre lo mismo con nuestra Cultura, con nuestra tradición o con nuestros días festivos".

"Elche no cuenta para la Generalitat Valenciana y nuestros responsables políticos locales, de los mismos partidos que Gobiernan en el Botánic, PSOE y Compromís, no hacen nada para impedirlo. Se pliegan sumisamente al dictamen de lo que llega desde el Gobierno Autonómico". El portavoz adjunto del Partido Popular continuaba ?el malestar entre los comerciantes locales es palpable y así nos lo han trasladado. El 15 de agosto en Elche es un día importantísimo;

uno de los días grandes en nuestro calendario, y a pesar de ello, no se ha escuchado al alcalde salir a defender el derecho de los trabajadores ilicitanos?