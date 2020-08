Los enfermeros, de enhorabuena

La 72ª Asamblea Mundial de la Salud ha designado 2020 como Año Internacional del Equipo de Enfermería. "Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) queremos aprovechar este reconocimiento al trabajo del equipo de enfermería, del que forman parte los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE), dando a conocer sus competencias profesionales, que no solo se limitan a la atención directa al paciente", explican en un comunicado.

En la farmacia y en el almacén de material fungible de las unidades de hospitalización o de atención primaria, los TCE juegan un papel fundamental en la recepción, registro y control de los medicamentos y materiales. En el caso del almacén de fungible, se realiza la supervisión del material sanitario de un solo uso para que, una vez utilizado, sea correctamente desechado, garantizado la higiene y seguridad en las técnicas realizadas al paciente. El TCE también es el responsable de controlar su estocaje, garantizando que siempre exista remanente en el almacén, tanto del material empleado para atender al paciente como de aquel imprescindible para garantizar la protección del profesional, con el objetivo de que no quede una técnica sin realizar por falta de material.

En el caso de la medicación y los sueros, se acondicionan en el lugar indicado para cada uno, de manera que de forma rápida y eficaz estén disponibles para su uso, y se almacenan según sus características –en nevera, en oscuridad€- para que no pierdan sus propiedades.

"Dentro de los cuidados invisibles que los TCE procuramos al paciente para garantizar su bienestar, es fundamental contar con todo el material adecuado para poder atenderle de forma eficaz y segura en cualquier situación. Nuestro trabajo es imprescindible dentro del equipo de enfermería y, dentro de nuestras funciones, está garantizar que el material que se precisa en cada técnica asistencial esté preparado adecuadamente para conseguir mejorar la salud del usuario", manifiesta Daniel Torres, secretario de Acción Social de SAE.