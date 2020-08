«Tenemos que ofrecer tranquilidad, seguridad y confianza en el futuro»

—¿Cómo ha vivido La Festa estos últimos meses marcados por la covid-19?

—Hasta que abrimos la Casa de la Festa hemos estado solventando la incidencia del coronavirus con reuniones virtuales y manteniendo el contacto de forma online. En lo que se refiere a las representaciones hemos estado trabajando para que, por lo menos, el Misteri tenga un acto de presencia en la vida de la ciudad. Por ello, el Misteri estará presente en los actos de Santa María de los días 14 y el 15 de agosto cuando un grupo reducido de cantores interpretará una parte del Misteri.

—¿Van a hacer algo más en los días de fiesta de Elche?

—Nosotros queremos tener una presencia física también en los barrios y pedanías con la interpretación de algunos motetes de los pasajes de la representación. Además, también hemos hecho varios vídeos con los cantores que hemos divulgado por los medios locales y las redes sociales, a lo que suma la producción audiovisual que hemos hecho con la colaboración de Pablo Mas y que comenzó a emitirse el pasado 6 de agosto.

—¿En qué consiste esta producción?

Es una serie de siete capítulos que contarán curiosidades del Misteri d'Elx. Gracias a este trabajo, la sociedad va a conocer los actos menos conocidos de la Festa y que con su difusión nos harán recordar el día a día de la Festa con su difusión a través de las redes sociales y de las emisoras de Elche.

—Desde el punto de vista económico. ¿Cómo ha afectado la pandemia y la suspensión de los actos?

Nosotros tenemos un presupuesto que hemos ido trabajando y amoldando según distintos planes que habíamos previsto. Tomamos la decisión de que no podía celebrarse y ahora estamos trabajando en la línea de poder organizar los actos en otoño gracias a que es año par y, por tanto, de doble representación. En estos momentos tenemos la duda pero también la ilusión de poder celebrar los actos a finales de octubre y noviembre, aunque en estos momentos aún no sabemos si va a poder representarse o no. De cualquier modo, estoy convencido de que el comportamiento de las entidades públicas que subvencionan el mundo de la Festa será como debe de ser. En tiempos difíciles es cuando más surgen las ayudas. Las entidades públicas que ayudan a La Festa están cumpliendo. No me cabe duda de que todas harán el trabajo oportuno. Por su parte, las entidades privadas prácticamente se han comprometidos todas. Salvaremos este año tan difícil y complicado.

—¿La cancelación de los actos de agosto ha sido una de sus decisiones más difíciles?

—Sí. Pero lo teníamos claro tanto la Junta Rectora como los presidentes efectivos. Era necesario suspender los actos. Era algo que se venía venir y tomamos la decisión anticipadamente. Fue una decisión muy sentimental, pero estamos convencidos de que hicimos lo que teníamos que hacer.

—¿Cómo están trabajando de cara al otoño?

—Ya estamos trabajando físicamente. Tenemos un protocolo de actuación y de ensayo con todas las medidas de seguridad. En septiembre continuaremos con los ensayos de forma física y progresiva mente porque los cantores tienen que ensayar y entrenar la voz. En el caso de que se tengan que suspender los actos de octubre, se cancelará y ya está. Pero es necesario seguir trabajando con ilusión con la mente puesta en el otoño. De hecho, en el caso de que se celebren lo tenemos todo organizado y preparado para poder efectuar la instalación de todo lo necesario con celeridad y en tiempo. En el caso de los cargos electos del Misteri también lo tenemos listo para que el nombramiento se haga en cuestión de días y será algo que dejaremos para el final, cuando las autoridades sanitarias den el visto bueno a la celebración.

—¿Cómo ha sido este año para el presidente de la Junta Protectora?

—Todos hemos tenido que trabajar más a pesar de no haber representaciones. Desde aquí tenemos claro que la covid-19 es circunstancial, tarde o temprano habrá una vacuna y la venceremos. En tiempos difíciles hay que esforzase más. No es obstáculo para que no sigamos trabajando. Tenemos que ofrecer lo que es necesario ahora mismo: tranquilidad, seguridad y confianza en el futuro.