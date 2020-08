El Misteri desde dentro: personalidades de La Festa en primera persona

Juan Carlos Romero, delegado de la Capella del Misteri

«Intervendremos en dos actos para trasladar que estamos con la Virgen»

- ¿Cómo os ha afectado la suspensión del Misteri?

Este es un año completamente atípico, diferente y extraño. Los cantores siempre estamos con la tensión de preparar los ensayos en esta fechas y ahora es cuando empezamos a oler a fiestas. En 2020 será diferente y no va a celebrarse La Festa como todos conocemos. Sin embargo, tenemos la una ilusión nueva porque vamos a cantar el 14 y el 15 de agosto.

- ¿Ve viable la representación del mes de noviembre?

Aún es pronto. Ojalá. Nosotros hemos empezado los ensayos presenciales con la idea de que vamos vamos a poder cantar La Festa en otoño. A día de hoy uno quiere ser optimista pero tendremos que esperar.

- ¿Qué supone para la ciudad de Elche?

Las Fiestas de Elche giran en torno a la Virgen de la Asunción. Ella es la principal protagonista. Todos miran al Misteri y la situación de este año no la podíamos imaginar. La gente está cómo si le faltara algo en agosto. Por fortuna vamos a tener dos pequeños bocados de lo que es el Misteri y estaremos para decir a la gente que estamos ahí con la Virgen.



Joan Castaño.

Joan Castaño, archivero del Patronat y Mestre de Cerimònies

«Este año debemos celebrar la festividad litúrgica de la Asunción»

- ¿Cómo va a vivir este año?

Va a ser, como el resto de este año, extraño, diferente, un año en el que no vamos a poder estar todos juntos viviendo la Festa de la Mare de Déu, en la que no vamos a poder aclamarla en la Coronación, ni venerarla, ni verla pasar por las calles de Elche. Un año en el que no vamos a poder comentar con los demás los detalles de la celebración, la perfección de los cantos o los gestos de los intérpretes. Un año en blanco para la familia de la Festa y para todos los ilicitanos.

- ¿Había considerado en alguna ocasión que la cancelación del Misteri fuera posible?

A lo largo de la historia de la Festa, la supresión o suspensión de la misma por razones sanitarias se ha producido en varias ocasiones. Epidemias de fiebre amarilla o de cólera morbo obligaron a eliminar la celebración o a posponerla para cuando la enfermedad había pasado. Sin embargo, estos ejemplos parecían lejanos en el tiempo, como pertenecientes a épocas ya superadas por la ciencia y se ha demostrado que no es así. Desde luego, nunca hubiera sospechado tener que pasar por una situación de este tipo.

- ¿Qué supone para la ciudad de Elche?

La imposibilidad de celebrar la Festa y las fiestas anuales supone para Elche no poder realizar esa serie de rituales que reafirman nuestra identidad comunitaria. Las fiestas no son simplemente dejar de trabajar, sino que representan una expresión social, colectiva, emotiva que nos da personalidad, que nos define como pueblo. Es algo muy importante que este año no podremos vivir juntos en toda su plenitud, aunque sí podamos celebrar la festividad litúrgica de la Asunción, que es su núcleo fundamental y su origen.

Manuel Rodríguez Maciá.

Manuel Rodríguez Maciá, exacalde de Elche y miembro del patronato rector

«El Misteri ha resistido a lo largo del tiempo todos los efectos adversos»

- ¿Cómo va a ser desde el punto de vista personal un año sin la celebración del Misteri d'Elx?

Sentiremos mucho la ausencia de la representación y la vivencia de La Festa con la familia y los amigos. Pero aprovecharé el tiempo y lo dedicaré a algunos temas para trabajar en la divulgación del Misteri.

- ¿Ve viable la representación del mes de noviembre?

Me gustaría que fuese viable. Pero siendo sinceros no me siento muy optimista. Ojalá se pudiera hacer en noviembre porque significaría que habría una mejor situación de la epidemia.

- ¿Contemplaba que fuera posible la cancelación del Misteri fuera posible?

Desde el punto de vista teórico he escrito sobre la Protección de la Patrona en tiempos de pandemia. El Misteri ha dejado de celebrarse por terremotos, escasez de agua o por otras epidemias. Así que sí que se me había pasado por la cabeza la suspensión. Es cierto que ha sido inesperada la cancelación pero El Misteri ha resistido a lo largo del tiempo a todos los sucesos adversos a los que se ha enfrentado.



Tribuna de Jesús Murgui Soriano, Obispo de Orihuela-Alicante

El Misteri en el corazón

Como todos sabemos y reconocemos con orgullo, en 2001 nuestro querido Misteri fue proclamado por la UNESCO «Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad». Este importante dato nos lleva a no olvidar que, aunque la Festa está estrechamente vinculada a la grandiosa Basílica de Santa María, al cadafal, a la mangrana y, por supuesto, a la imagen de la Mare de Déu de l'Assumpció, Patrona de la ciudad, el Misteri es algo inmaterial, con un fuerte contenido espiritual; algo que se vive especialmente en el corazón.

Lamentablemente, este año celebraremos de un modo distinto la gran fiesta mariana de agosto. La grave crisis provocada por el covid-19, que ha golpeado duramente la vida de tantas familias con la pérdida de un ser querido, con situaciones difíciles vividas en el hospital o con la pérdida del empleo, también ha afectado este verano a nuestra celebración habitual del Misteri.

Echaremos de menos compartir con cientos de ilicitanos y visitantes la experiencia de emocionarnos con la apertura de las puertas del cielo, con el solemne sonido del órgano o con las bellas voces de los cantores. Echaremos de menos mirar al cielo, en una Basílica abarrotada de gente, y poder mirar a nuestra Madre, la Virgen de la Asunción, siendo coronada en ese momento apoteósico que niños y mayores esperamos cada año. Echaremos de menos salir a la calle acompañando a la Patrona por las calles de la ciudad, con la alegría de la fiesta, al mismo tiempo que le pedimos por nosotros, por nuestro pueblo.

Lo echaremos de menos, sí, y mucho. Pero el Misteri es todo eso y mucho más que eso. Es vibrar con el sentir secular de un pueblo; es tener en casa una imagen de la Mare de Déu; es rezar a la Virgen con los más pequeños de la casa; es saber mirar al Cielo en los momentos en los que se hace difícil el caminar por este mundo; es tener presente cada día a la Virgen de la Asunción como Madre, Protectora, Maestra y Patrona.

Será el de 2020 un Misteri diferente, pero no por ello menos importante. Las representaciones y celebraciones de cada año son expresión de la fe de un pueblo, el de Elche, y de su gran amor a la Madre de Dios. Ese es el gran Patrimonio inmaterial que tiene el pueblo ilicitano: la fe católica con un amor filial a la Virgen, que se ha ido transmitiendo de generación en generación.

Os invito a todos a aprovechar esta gran fiesta de agosto para vivirla de una forma íntima, como pudimos hacer también en Semana Santa, profundizando en el misterio que celebramos: la Asunción de la Madre de Dios en cuerpo y alma a los Cielos. Una oportunidad, la de este año, para tratar con la Virgen en la oración personal y en familia fortaleciendo esa fe y ese amor a la Madre para que en 2021, si Dios quiere, podamos celebrar con gran gozo la Festa que es expresión de ese Patrimonio espiritual del pueblo de Elche.

Pongamos en manos de la Virgen, Madre de Misericordia, a los miles de fallecidos en nuestro país y en todo el mundo a causa del coronavirus, así como a todas las personas que sufren las consecuencias de esta grave crisis en su salud o en su situación laboral y económica. Que la Mare de Déu nos ayude a caminar con fe, esperanza y caridad hacia el gozo del Cielo cuando experimentamos las dificultades de esta "trista vida corporal".

Aunque de una manera distinta, vivamos intensamente las fiestas de agosto en honor a la Virgen de la Asunción y sintamos el Misteri en el corazón.

Visca la Mare de Déu!

Juanjo Ruiz Martínez.

Juanjo Ruiz Martínez, rector de la UMH

«La suspensión del Misteri y de todas las fiestas que van ligadas a él supone un impacto muy doloroso para la ciudad»

- ¿Cómo va a ser desde el punto de vista personal un año sin la celebración del Misteri d'Elx?

La Universidad ha estado presente, desde su creación, prácticamente todos los años en las representaciones del Misteri. Al margen de la participación de vicerrectores u otras autoridades, suelo acudir a estas representaciones, los días 13, 14 o 15 de agosto. Es una pena, tenía la asistencia prevista en agenda y me hubiera gustado poder mantenerla, pero como todos, hemos tenido que adaptarnos a estas nuevas circunstancias.

- ¿Ve viable la representación del mes de noviembre?

Conforme evoluciona la crisis se están produciendo cambios constantemente. En ninguna organización resulta posible saber o estimar qué va a pasar en estos plazos. Al igual que nos pasa en la Universidad, solo es posible preparar planes de contingencia y anticiparse lo máximo posible.

La Junta Rectora, como responsable de su organización y máxima conocedora de La Festa, tendrá que ser la que estime su viabilidad, en función de los acontecimientos, del riesgo del público, de los cantores o de los tramoyistas.

- ¿Había considerado en alguna ocasión que la cancelación del Misteri fuera posible?

Creo que nadie hemos considerado que algunas cosas pudieran pasar y están pasando, aunque mirando para atrás en la historia del Misteri, vemos que sí que se ha cancelado en alguna ocasión, como a principios del siglo XIX, también por otra pandemia del cólera, con las obras de la cúpula de Santa María, a principios del XX, o tras la Guerra Civil entre 1936 y 1940. Esto nos da una idea de la magnitud de la pandemia actual y de su trascendencia.

- ¿Qué supone para la ciudad de Elche?

Las fiestas de Elche giran alrededor del Misteri d'Elx. La suspensión del Misteri y de todas las fiestas que van ligadas a él supone un impacto muy doloroso para la ciudad, para los entes festeros, para la población en general, que las espera durante todo el año. Además del impacto económico que conlleva, también está el emocional: para muchos ilicitanos es difícil imaginar un agosto sin la coronación de la Virgen de la Asunción.

- ¿Qué mensaje lanzaría a los vecinos de la ciudad?

Tenemos que tener paciencia para esperar y confianza en que la evolución de los avances científicos nos augura que pronto tendremos vacunas que puedan hacernos volver a recobrar la normalidad. También pido prudencia, responsabilidad individual y colectiva y mucho respeto a todas las medidas de seguridad sanitarias. De esta forma podremos disfrutar mucho antes de unas grandes fiestas como merecemos todos.

Héctor Cámara Sempere

Hèctor Càmara Sempere, president de la Comissió de Representacions

«La major pèrdua de la cancel·lació és la identitària»

- ¿Cómo va a ser desde el punto de vista personal un año sin la celebración del Misteri d'Elx?

Realment resultarà bastant estrany aquest agost no veure baixar la mangrana, cantar el ternari o coronar la Mare de Déu. Des de l'any 1941 no s'ha deixat de representar mai la Festa ni un any, en una celebració amb més de cinc-cents anys d'història, sens dubte és un fet històric, i així el viurem.

La situació ens demana prudència i pense que el poble d'Elx ho entén perfectament. Hi haurà moments que recordarem amb nostàlgia, però això només és una cosa conjutural, una decisió difícil de prendre des del Patronat del Misteri d'Elx, però necessària. Caldrà viure-ho amb esperença.

- ¿Ve viable la representación del mes de noviembre?

Això no depén de la visió ni de les ganes que puguem tindre individualment, és una decisió que prendrem en conjunt dins del Patronat del Misteri d'Elx i que estarà supeditada a les indicacions de les autoritats sanitàries. Hem de ser garants de la salut de les persones que participen en la Festa com a espectadors, cantors, tramoistes, etc.

- ¿Había considerado en alguna ocasión que la cancelación del Misteri fuera posible?

Sincerament, no. Els que estem en l'organització de la Festa sempre tenim al cap la premissa que la representació perdura i nosaltres passem i això et dona la sensació que el Misteri sempre està aquí encara que la teua vida canvie molt.

Ara ens trobem en una situació que a mi em sembla d'orfandat, ja que és un poc com si estiguerem desemparats. Com diuen els versos de la Festa: "Sens vós, senyora, què farem, e ab qui ens aconsolarem?". Però, som conscients que això passarà i que el Misteri tornarà viu i ens continuarà donant moltes alegries.

- ¿Qué supone para la ciudad de Elche?

La cancel·lació del Misteri d'Elx suposa moltes coses, potser alguns ho veuran des d'un punt de pèrdua turística i econòmica. Però la major pèrdua és la identitària. La Festa és l'essència del poble d'Elx, allò que ens uneix com a comunitat, el nostre símbol viu. No fer-la és una idea inconcebible, una decisió que mai haguérem pensat de prendre, i que recordarem mentre viurem.