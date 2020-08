«Este año hemos potenciado nuestro plan social y solidario»

— ¿Cómo se encuentra el mundo la fiesta de Moros y Cristianos en estos momentos?

— Estamos en un año diferente y atípico porque no vamos a poder celebrar las fiestas como hacemos todos los años: la gente en la calle, la alegría en los barrios y la música. Este año no se va a poder hacer nada como lo hacíamos. Por eso tenemos un sentimiento de pena y de disgusto, pero en estos días lo principal es la salud y lo que tratamos es de mirar al futuro.

— ¿Habéis preparado algún acto?

— Hemos hecho una serie de actividades diferentes, potenciando nuestro plan social y solidario. Con la iniciativa «Kilos de fiesta» recogimos, junto a DYA, más de 4.000 kilos de provisiones que se han distribuido entre las personas más necesitadas. Además, con el proyecto «Elche se viste de fiesta» hemos vendido banderas para que sean colocadas en los balcones y el beneficio también se va a dedicar a un fin social. Hemos vendido los 250 ejemplares que habíamos previsto. Además, hemos organizados dos exposiciones temáticas. Una en colaboración con El Corte Inglés de Elche consistente en una retrospectiva de los Moros y Cristianos de Elche a través de sus carteles, mientras que la otra exposición será con los trajes festeros que los capitanes de moros y cristianos han utilizado en las entradas.

— Con respecto a los cargos de moros y cristianos. ¿Qué van a hacer? ¿Repetirán el año que viene?

— Sí. Los cargos que nombramos el pasado mes de febrero serán los de la próxima edición de los Moros y Cristianos.

— ¿Están recibiendo algún tipo de ayudas? ¿Cómo ve el futuro de las comparsas?

— Nosotros tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Elche. Como este año no se van a celebrar habrá una parte importante que devolveremos. La colaboración con el Ayuntamiento de Elche es buena y encontramos todo tipo de facilidades. Con respecto a las comparsas y miembros de la fiesta en los Moros y Cristianos de Elche estamos de suerte y hay una estabilidad de socios festeros. No hemos experimentando un incremento extraordinario de altas o de bajas, lo que nos hace pensar que la pandemia no va a afectar en este sentido a las comparsas.

— ¿Un deseo para los ilicitanos?

— Desde la Asociación de Moros y Cristianos de Elche sólo podemos desear que esta situación pase lo antes posible y desear que podamos recuperar la normalidad lo antes posible y volver a celebrar las fiestas.

Fernando Jaén, presidente de la Gestora Festejos Populares de Elche

«Los festeros nos crecemos ante la adversidad y en 2021 volveremos»

— ¿Cómo afrontáis este año?

— Con resignación. Teníamos muchas ganas y llevábamos preparando las fiestas desde hace un año. La pandemia de la covid-19 nos cogió, como a todos, por sorpresa y con la declaración del Estado de Alarma en marzo frenamos todos los preparativos aunque teníamos la esperanza de poder celebrar las fiestas o hacer alguna cosa en agosto. Sin embargo, la situación no nos lo está permitiendo y seguimos trabajando con esperanza, haciendo uso de la sensatez y deseando que el año que viene podamos disfrutar las fiestas.

— ¿Han planteado algún acto, aunque sea simbólico?

— Hemos planteado dos acciones. El 10 de agosto solemos celebrar y hacer nuestro homenaje gastronómico con la preparación de una paella gigante, en un acto en el que ofrecemos 5.000 raciones a la gente que se acerca. Este año vamos unir la gastronomía y la solidaridad. Para ello hemos planteado una recogida de alimentos en todas las sedes de las comisiones para entregárselo después al Banco de Alimentos de Elche. Tenemos previsto hacer entrega el día 14 de agosto. Además, con el objetivo de conmemorar la batalla de flores que retomamos hace tres años vamos a hacer es un pequeño programa de televisión donde las diferentes damas y reinas lanzarán un ramo. Además, estamos trabajando para que el día 14 las Reinas estén representadas en la misa de Santa María

— ¿Cómo están, desde el punto de vista económico, las comisiones de fiestas?

— Estamos trabajando en elaborar un informe económico sobre el impacto de la covid-19. No cabe duda de que existe un impacto negativo en las comisiones porque las sedes han permanecido cerradas y no se ha podido hacer la vida y los actos con normalidad como, por ejemplo, la venta de lotería que un ingreso para las comisiones. Este año, además, tampoco va a haber libros de fiestas, lo que también supone una merma económica, a lo que se une la cancelación de las fiestas que es otra pérdida económica para las comisiones que gestionaban las barras. A todas estas pérdidas hay que sumar el alquiler de las sedes sociales, por lo que creemos que hay un problema importante. Nuestro objetivo de cara a las fiestas de 2021 es poder organizarlas dignamente.

— ¿Qué mensaje daría a los festeros?

— Que tengan paciencia, sentido de la responsabilidad y que mantengan viva la ilusión. Ante las adversidades nos crecemos y en 2021 prepararemos las fiestas lo mejor posible. Otro mensaje que me gustaría recalcar es el de ser sensatos en las concentraciones con gente y que apoyemos a nuestros comercios locales y más cercanos.



Pau Sempere, presidente de la asociación histórico artística Pobladores de Elche

«Nos ha tocado reinventarnos de forma online al no poder llevar realizar de manera presencial los actos»

— ¿Cómo recibisteis desde la Asociación la suspensión de las fiestas de Elche?

— Desde que empezamos el confinamiento estuvimos dando vueltas a la posibilidad de que este año las Fiestas de agosto no se pudieran celebrar. Aunque teníamos la esperanza de, al menos, realizar alguna actividad de manera controlada y respetando las medidas de seguridad. Sabemos que esta decisión, aunque es la más dolorosa, es la más acertada y sensata. Al final, lo importante es poder disfrutar de las fiestas con todos y cada uno de nosotros y eso es lo que prevalece. Este año no queda otra que hacer repaso de las fiestas pasadas y ponerse a pensar ya en las siguientes.

— ¿De qué modo os ha afectado como asociación?

— Principalmente nos ha afectado de pleno con la realización de las actividades, ya que no podemos llevarlas a cabo de manera presencial y nos ha tocado reinventarnos de manera online. También, el desconcierto ante la evolución del covid-19 nos crea una incertidumbre ya que no nos deja pensar de manera a largo plazo, debido a lo cambiante que es todo de una semana para otra.

— ¿Y desde el punto de vista personal?

— Al ser mi primero año como presidente tenía una especial ilusión a las fiestas de agosto de este año 2020. Nuevo equipo en la Junta Directiva, nuevas ideas y propuestas que se van a dejar para el año que viene. Sinceramente esperaba un año especial, distinto, pero quizá no de este modo... Sin duda, un año para recordar, por todo lo sucedido.

— ¿Qué crees que va a suponer este 2020 para la ciudad de Elche?

— Sin duda un año de reflexión, ya no por las fiestas, sino por todo lo ocurrido. Espero que lo sucedido nos haga pensar y mejorar como sociedad. Elche siempre ha sabido seguir hacia adelante a pesar de los inconvenientes y otra vez lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer entre todos, como sabemos. Somos una ciudad acogedora, altruista y eso nos enorgullece.

— ¿Tenéis previsto celebrar algún acto? ¿Cuál?

— Este año no vamos a celebrar ningún tipo de acto presencial, hemos decidido que era la mejor opción considerando los rebrotes que se están dando por todo el estado. Debido a ello hemos preparado diversas actividades y publicaciones que iremos dando a conocer por redes sociales.