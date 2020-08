El PP pide un pleno para evitar que Elche se sume al acuerdo de la FEMP con Hacienda

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Pablo Ruz, ha anunciado la solicitud de un pleno extraordinario para que Elche eleve su malestar por el acuerdo alcanzado entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda. Un acuerdo que ayer mismo aplaudió el alcalde de Elche, Carlos González, que lo consideró beneficioso para la ciudad.

Concretamente, Pablo Ruz ha declarado que "es una vergüenza el ver como el PSOE ha dinamitado el consenso del municipalismo robando, porque no tiene otro nombre, los ahorros de los ayuntamientos y diputaciones. González tiene que alzar la voz, tiene que reivindicar la oposición de Elche a que el Gobierno Central expropie los ahorros de nuestro ayuntamiento".

Pablo Ruz recordó que "en el pasado pleno de mayo toda la Corporación Municipal firmó una declaración institucional en la que se instaba al Gobierno de Pedro Sánchez a la utilización del 100% del remanente para paliar los efecto del Covid19 por parte del Ayuntamiento además de otras medidas como flexibilizar la regla de gasto, incumplida por parte de PSOE ilicitano, y ampliar el plazo de ejecución de las IFS, sin el chantaje que ahora propone el Gobierno y que en menos de 2 meses alaba el señor González y la concejal de Hacienda, olvidándose de lo firmado en la sesión plenaria".

Para el edil popular "quién tiene que defender los intereses de los ilicitanos no se puede plegar a las órdenes de sus jefes de Madrid por intereses partidistas, el único interés que tiene que guiar el ejercicio del alcalde es la defensa de lo mejor para Elche y los ilicitanos y este acuerdo no lo representa. Es un acuerdo cuya base es la trampa e insuficiencia. Trampa porque no supone una financiación adicional, sino que las entidades locales hacen uso de sus "ahorros", porque no se ha suprimido la obligatoriedad de cumplir con todos los requisitos establecidos por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y es insuficiente porque el porcentaje aprobado es ridículo para atender no solo las actuaciones urgentes, sino todas las medias que las entidades locales han puesto en marcha y deberán seguir poniendo en marcha".



Ruz ha recalcado que "la adhesión a este acuerdo tiene que ser una decisión del pleno, González tiene que contar con la opinión del resto de formaciones para tomar esta decisión que afectará al futuro de nuestra ciudad, por ello, hemos solicitado la celebración de un pleno extraordinario con los siguientes puntos del día, ratificar la declaración institucional firmada por todos los grupos políticos el pasado pleno 25 de mayo de 2020, someter a votación la adhesión por parte del Ayuntamiento de Elche a la propuesta formulada por el Gobierno de la Nación con la FEMP, mostrar el rechazo de la Corporación Municipal a la incautación del Gobierno del remanente de tesorería de 2019 y por último instar al Gobierno de España a respetar el principio constitucional de autonomía financiera de las Entidades Locales".

"Desde el Grupo Popular seguiremos defendiendo a los ilicitanos, no dejando que usurpen nuestra autonomía y sobre todo condicionando el desarrollo de nuestro futuro. Si el Alcalde no reivindica y no dice la verdad sobre este acuerdo, nosotros lo haremos y seguiremos dando la batalla a beneficio de todos los ilicitanos", ha concluido Ruz.