El Hospital del Vinalopó incorpora una prueba de imagen para luchar mejor contra el cáncer de próstata

El Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario del Vinalopó en Elche ha incorporado recientemente a su cartera de servicios una nueva técnica capaz de detectar de manera precoz las recidivas en el cáncer de próstata. Esta técnica, pionera en la provincia de Alicante, se realiza con F-PSMA, fármaco de reciente implantación de uso en PET-TAC, en pacientes con cáncer de próstata a los que en el seguimiento se detecta un incremento de PSA sin que haya evidencia de la enfermedad en el TAC, la resonancia magnética, la gammagrafía ósea o el PET-TAC con F-colina.

Se trata de una prueba indolora en la que se realiza una evaluación exhaustiva del paciente y que requiere de la autorización previa por parte de la Agencia Española del Medicamento, ya que se trata de un fármaco de reciente implantación el cual se fabrica de forma expresa para cada paciente. Esta prueba diagnóstica permite detectar recidivas no visibles a otras técnicas pudiendo identificar lesiones de forma precoz.

El Servicio de Medicina Nuclear trabaja de forma integrada con los Servicios de Urología que valoran y seleccionan a los pacientes candidatos para esta técnica. "No se trata de una técnica generaliza en el diagnóstico del cáncer de próstata, se practica a pacientes con sospecha de recidiva cuando no se ha podido llegar al diagnóstico con el resto de pruebas complementarias", explica el doctor Pedro González Cabezas, jefe del Servicio de Medicina Nuclear.