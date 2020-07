El lobo y el buitre leonado, las especies carroñeras más importantes en España

El lobo y el buitre leonado son dos de las especies carroñeras más importantes, social y culturalmente, en España. Esta es una de las conclusiones de los investigadores del Área de Ecología de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, en una reciente publicación en la revista Ecological Indicators en la que analizan las contribuciones no materiales de las distintas especies carroñeras de la península ibérica. Este trabajo contribuye a comprender cómo se relaciona el ser humano con la naturaleza y, por lo tanto, a favorecer la conservación de estas especies.

En el estudio han participado los investigadores del Área de Ecología de la UMH Natividad Aguilera Alcalá, Zebensui Morales Reyes y José Antonio Sánchez Zapata junto a la investigadora de la Universidad de Leuphana (Alemania) Berta Martín López y el investigador de la Universidad de Granada Marcos Moleón.

Como explican los investigadores de la UMH, los carroñeros tienen un importante papel en la regulación de la naturaleza porque eliminan los cadáveres de animales de los ecosistemas y evitan así la propagación de enfermedades. Aunque históricamente los carroñeros han tenido distinta influencia en las culturas como objeto de rituales y leyendas, hasta el momento se desconocía la importancia real que tienen en aspectos sociales. Para ello, los autores han explorado la relevancia de 22 especies de carroñeros vertebrados tanto obligados (aquellos que sólo se alimentan de carroña) como facultativos (los que complementan su dieta con carroña). Los investigadores de la UMH han utilizado distintas fuentes de información: webs de fotografía de la naturaleza y tours de avistamiento de fauna, la plataforma GBIF (Global Biodiversity Information Facility), una revista de divulgación de noticias sobre naturaleza, artículos científicos y la herramienta Google Trends. Además, en el estudio se analizaron algunas características de cada especie como el grado de amenaza, la masa corporal o su comportamiento durante la búsqueda de alimento.

Según el estudio, el lobo y el buitre leonado son las especies que más influyen culturalmente a la sociedad. Las especies comunes como la gineta, el milano negro y los córvidos destacaron por su atractivo estético. Las especies carismáticas con algún grado de amenaza como el lobo, el oso pardo y el águila imperial fueron las más relevantes en las experiencias recreativas como el turismo de naturaleza, así como en la contribución al conocimiento de las especies por parte de la sociedad a través de la revista de divulgación. Por otro lado, los mesocarnívoros (es decir, los mamíferos omnívoros de tamaño medio) como el tejón o la garduña destacaron en las investigaciones científicas. Finalmente, aquellas especies como el lobo y el jabalí fueron las más consultadas en Google. Los investigadores concluyen que la sociedad tiene interés en estas especies debido a su doble rol, ya que proporcionan tanto beneficios (por ejemplo, el atractivo turístico del lobo) como perjuicios (conflictos con la ganadería por ataques del lobo) al ser humano.

Los autores indican que, actualmente, algunos buitres y grandes predadores se encuentran amenazados debido principalmente a causas humanas, mientras que otros pueden estar mal considerados por algunos sectores de la sociedad debido a su capacidad para provocar perjuicios a la ganadería o la agricultura.

Acceso al artículo: Aguilera-Alcalá, N. et al. (2020) Role of scavengers in providing non-material contributions to people. Ecological Indicators 117, 106643. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106643