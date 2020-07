El PP, molesto con el ejecutivo de Elche por las mascarillas y el Plan Económico Financiero

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Pablo Ruz, ha valorado la negativa del equipo de gobierno de aprobar el Plan Económico Financiero, que por ley están obligados a realizar, a partir de suposiciones y titulares de prensa.

Ruz ha declarado que en Elche "tenemos un grave problema: la creencia del equipo de gobierno de estar por encima de la ley, la creencia de que pueden hacer y deshacer a su antojo sin someterse a las reglas de juego."

"La retirada y negativa de presentar el Plan Económico Financiero al Pleno demuestra la falta de diligencia de la concejal de Hacienda y de la complacencia del señor González. Un plan que debería haberse aprobado en el pleno pasado. Es inadmisible que nos gobierne un equipo que gestiona en base a titulares de prensa y suposiciones. Lo que el lunes el PSOE veía como que en los próximos días la FEMP anunciaría un acuerdo para eliminar la regla de techo de gasto hoy, según los titulares, se encuentra en el aire".

Ruz ha manifestado que el "oscurantismo que profesa este gobierno hace que sigamos esperando la contestación a la solicitud del informe del interventor municipal que avale esta decisión política que vulnera el plazo legal establecido, así como los fundamentos jurídicos en los que se basan para no presentarlo."

"Ante esta situación de vulneración de la normativa, tenemos el deber de interponer las oportunas acciones legales para evitar que Elche sufra la negligencia de este gobierno. Es por ello que nuestros servicios jurídicos anunciarán las medidas legales que hemos interpuesto en los próximos días". Esto último precisamente lo avanzó Ruz en el pleno ordinario del pasado lunes.

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, José Navarro, ha valorado la "negativa" del PSOE y Compromis de aprobar la realización de test PCR a todos los alumnos ilicitanos y el reparto de mascarillas a todas las personas en riesgo de exclusión social.

Navarro asegura que se ha visto "la cara más oscura y sombría de PSOE y Compromís. Durante todo el pleno interpelaban diciendo que la oposición no llevaba temas locales, se pasaron todo el pleno reivindicando hablar de asuntos importantes y cuando llega el Partido Popular y presenta dos mociones exigidas, reivindicadas y solicitadas por todos los ilicitanos, las rechazan".

Navarro declaraba: "No podemos entender cómo se oponen a repartir mascarillas a la población más vulnerable, a familias que no pueden asumir un gasto reiterado en mascarillas. Es un auténtico despropósito que Carlos González se gaste dinero público, dinero de todos, en hacer mascarillas para los concejales y no quiera suministrar a personas que realmente las necesita".

"Pero si los temas de las mascarillas no fueran suficiente grave, su negativa a realizar test a los estudiantes ilicitanos es una muestra de su dejadez y su alejamiento de la realidad social. Es inadmisible que siendo unas exigencias de los equipos directivos de colegios e institutos de nuestro municipio para conocer la situación en la que comenzaran las clases y para garantizar todas las medidas de seguridad se opongan.

Lo más grave de todo es que ni la concejala de Educación, ni la de Sanidad, han levantado la voz ante el mandato del señor González. La sumisión a su jefe hace que no den siquiera argumentos de por qué no se realizan", agrega Navarro.

"Desde el Partido Popular no entendemos la situación que se produjo en el pleno. Cada vez queda más patente que estamos gobernados por un equipo de gobierno alejado de la realidad, un gobierno más preocupado de cambiar nombres a calles, peatonalizar calles o hacer carriles bicis. Nosotros seguiremos haciendo oposición, seguiremos proponiendo y seguiremos denunciando la actitud irresponsable de este gobierno socialista", concluye Navarro.