El pleno en directo: Enfrentamiento a cuenta del Plan Económico Financiero de Elche

Segundo pleno que se celebra en el Centro de Congresos, debido a la pandemia, donde, entre otros muchos asuntos, se va a abordar hoy desde el cambio de nombre de la avenida Juan Carlos I, por parte de Compromís, hasta la petición de mascarillas gratis para personas en situación de exclusión social, en una moción prevista por el PP, por citar algunas.

El equipo de gobierno presentaba hoy nuevas modificaciones de crédito para, básicamente, destinar 100.000 euros para ayudar al sector de la palma blanca, cantidad que los propios beneficiarios ya han señalado que es insuficiente.

Por su parte, el líder del PP Pablo Ruz ha anunciado que ha puesto en manos de sus abogados la "anómala situación" de no aprobar en el pleno, en el plazo de un mes desde que se conoció el incumplimiento de la regla de gasto, el Plan Económico Financiero. Cabe recordar que recientemente la junta de portavoces acordaba retirar del orden del día del pleno de hoy el punto relativo al Plan Económico Financiero del Ayuntamiento. El PP considera que se tenía que haber presentado el pasado mes de junio y no descarta acudir

La edil de Gestión Económica, Patricia Maciá, le recordaba esta mañana a Ruz que debido a la pandemia existe un plazo de tres meses para presentar ese Plan Económico Financiero y que debido al "inminente" acuerdo entre el Gobierno de España y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), para posiblemente utilizar el remanente de tesorería, algo más de 10 millones de euros en el caso de Elche para gasto social por el coronavirus y otras inversiones, no tiene sentido aprobarlo en el pleno de hoy para volver a modificarlo en cuestión de días.

"La razón reside en el acuerdo que se está ultimando entre el Ministerio de Hacienda y la Federación de Municipios y Provincias por el que se suspenderá la obligación de cumplir con la regla de gasto. Ello puede modificar sustancialmente las condiciones financieras de los ayuntamientos y abre la puerta a la posibilidad de utilizar los remanentes de tesorería", según se indica desde el equipo de gobierno.

Patricia Maciá considera que disponer de este remanente de tesorería podría permitir evitar recortar un millón de euros en el capítulo de personal y también de cara a las pedanías.

El concejal ilicitano del grupo municipal de los no adscritos, Eduardo García-Ontiveros, también presentará una moción en el pleno de este mes de julio, instando al gobierno municipal a iniciar las actuaciones oportunas con el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), para la inclusión de la ciudad de Elche en el catálogo de ciudades que se ofertan para desarrollar sus proyectos a empresas internacionales beneficiarias del programa 'Rising up in Spain'.

El regidor, considera "un punto esencial aprovechar la inversión que se está realizando con la creación de Elche Campus Tecnológico, para conseguir atraer más empresas de este sector que puedan radicarse en nuestro municipio y crear empleo de calidad con un mayor número de puestos de trabajo asociados".

De esta manera, el plan financiero elaborado por el Ayuntamiento, que sí contemplaba el cumplimiento del techo de gasto, queda desfasado y por lo tanto susceptible de modificación. Según el alcalde, Carlos González, "el acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda va a tener una importante repercusión en las haciendas locales". El alcalde considera que dicho acuerdo está a un 90%, con lo que su cierre es inminente.

Por otra parte, recientemente se ha aprobado que los miembros de la Corporación Municipal puedan intervenir y votar en los plenos y en las comisiones de manera telemática por razones de permiso parental o de baja por larga enfermedad, en una apuesta del gobierno local por la conciliación y la administración electrónica.

Para su regulación se toma como referencia en artículo 81 del reglamento de las Cortes Valencianas, garantizándose así el derecho fundamental a la participación política de los concejales y las concejalas del Ayuntamiento de Elche.